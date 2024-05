Ausstellungsprojekt in Mönchengladbach Französische und deutsche Künstler stellen zusammen aus

Drei französische und drei deutsche Künstler geben in einer Gemeinschaftsausstellung einen Einblick in ihr Schaffen. Die Kunstausstellung im K37 findet in Kooperation mit der Volkshochschule statt. Am Freitag, 17. Mai, wird die dreitägige Schau im K37 an der Walhausener Straße 37 um 19 Uhr mit der Vernissage eröffnet. Die Ausstellung unter dem Titel „In Bewegung – en mouvement“ beleuchtet verschiedene Sichtweisen auf geistige und physische Bewegung. Die Frage nach dem Gemeinsamen jenseits kultureller und politischer Grenzen steht dabei im Vordergrund.