Details zum Großprojekt in Mönchengladbach Das neue Rathaus in Rheydt von oben und von innen

Eigentlich ist der Stadtrat das final entscheidende Gremium im Rathaus. Doch bei einem der größten städtischen Vorhaben der kommenden Jahre bleibt er außen vor. Auf der Tagesordnung erschien der geplante Neubau des Rathauses in Rheydt bei der Sitzung am Mittwoch (3. Juli) nicht. Der Grund: Am Donnerstag zuvor war in einer Mega-Sitzung von drei Fachgremien, nämlich dem Planungsausschuss, dem Vergabeausschuss und der für Rheydt zuständigen Bezirksvertretung (BV) Süd, die Entscheidung für die „Leistungsphase 2“ des Projektes gefallen. Die Ampel-Kooperation aus SPD, Grünen und FDP stimmte dafür, die CDU, größte Fraktion in der Opposition, enthielt sich. Weil die Christdemokraten das Projekt Rathaus-Neubau – damals noch in einer größeren Version – maßgeblich und in einem Bündnis mit der SPD mit vorangetrieben hatten, stimmten sie trotz Bedenken nicht gegen die nun vorliegenden Pläne, sondern enthielten sich nur der Stimme. Ende des Jahres soll der Bau- und Investitionsbeschluss für „Baufeld A“, also den Bereich rund um das historische Rathaus, gefasst werden.