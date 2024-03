Pläne in Mönchengladbach Details zum Plan für eine JVA im ehemaligen JHQ

Das Land prüft den Bau einer Haftanstalt auf dem Gelände des ehemaligen JHQ. Dabei handelt es sich um ein Rotationsgefängnis für bis zu 600 Plätzen, das als Ausweichfläche dienen soll, „um Platz für dringend erforderliche Sanierungsarbeiten in unterschiedlichen Haftanstalten zu schaffen“, wie ein Sprecher der Landesjustizvollzugsdirektion mitteilte. „Durch die Verlegung von Gefangenen in die neu zu errichtenden Anstalten können die erforderlichen Arbeiten in den freigezogenen Gebäuden deutlich schneller und kostengünstiger erfolgen.“ Baumaßnahmen im laufenden Betrieb seien nur im Ausnahmefall unter erheblichem Ressourceneinsatz möglich.