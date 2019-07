Flugpionier aus Rheydt : Dessau ehrt Hugo Junkers

Mönchengladbach/Dessau Er ist einer der berühmtesten Mönchengladbacher: Nun wurde der Konstrukteur Hugo Junkers in Dessau mit der Enthüllung einer Statue geehrt. Anlass war der Erstflug einer Junkers F13 vor 100 Jahren.

Am 25. Juni 1919, vor etwas mehr als 100 Jahren, hob am Flugplatz Dessau zum ersten Mal eine Junkers F13 ab. Sie war das erste in Großserie gebaute Verkehrsflugzeug aus Ganzmetall und läutete die Ära der zivilen Passagierluftfahrt ein. Die F13 war bereits mit der charakteristischen Wellblech-Außenhaut aus Duraluminium gefertigt, die typisch für Junkers-Maschinen ist. Damals ist diese leichte und dennoch stabile Bauweise ihrer Zeit weit voraus, denn die meisten anderen Flugzeuge bestehen noch aus Holz und sind stoffbespannt. Die wetterfeste Metall-Junkers kann hingegen dauerhaft im Freien abgestellt werden.

Auch der Kölner Unternehmer und Pilot Dieter Morszeck, bekannt als früherer CEO und Inhaber der Rimowa-Kofferwerke, sieht in dem von ihm initiierten Nachbau der F13, die in Dessau zu zahlreichen Rundflügen startete, eine Hommage an Hugo Junkers und dessen Erfindergeist. Für ihn ist mit der Wiederentstehung der F13 ein Traum in Erfüllung gegangen. Denn sein Vater habe für dessen Kofferfabrikation ebenso Duraluminium verwendet wie es Hugo Junkers für seine Flugzeuge tat. Morszeck hat viel Zeit, Geld und Engagement in das Vorhaben gesteckt, den Nachbau der F13 in die Luft zu bringen. Das in Dessau fliegende F13-Replikat ist der Prototyp einer Kleinserie, die im baden-württembergischen Oberndorf und im schweizerischen Dübendorf entsteht.