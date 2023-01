Projektarbeiten der Hochschule Niederrhein So innovativ sind Entwürfe der Studenten

Eine Hommage an das Ruhrgebiet ist die Modekollektion des Projektteams 03 zum Thema „Schlackenritter“. So werden die Männer genannt, die in langen, meist silbernen Schutzmänteln, am Hochofen arbeiten. Themensteller war die Thyssenkrupp AG. Die dem Ruhrpott und seiner Industrie gewidmete Unisex-Kollektion besteht aus sieben Teilen: einem Hoodie, einer Cargo-Hose, einer Jeanshose, zwei T-Shirts, einem Hemd und einer Tasche. Es gab auch ein Projekt, das vor Ort ansetzt: in Rheydt. Das Projektteam 02 hat ein Konzept für ein Kulturzentrum erarbeitet, das alle Menschen willkommen heißt und die Rheydter Innenstadt zu einem lebendigen Ort machen soll.