Tischtennis-Turnier in Mönchengladbach : Deshalb ist der Mixed-Team-Cup so wichtig für Schüler

Nach zwei coronabedingten Absagen konnte der Mixed Team Cup in der Sporthalle des Math.-Nat. Gymnasiums endlich wieder stattfinden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Beim Mixed-Team-Cup küren die Schulen der Stadt die besten Tischtennis-Doppel. Nach zwei coronabedingten Absagen konnte das größte Nicht-Fußball-Turnier wieder stattfinden. Organisator Raimund Pispers erklärt, wieso das so wichtig ist.

So wirklich funktionieren wollte es auf Anhieb nicht beim Team der Heinrich-Lersch-Schule: In der WK4 – der jüngsten Altersklasse beim Mixed-Team-Cup – hatten zwei Schülerinnen beim Aufschlag ihre liebe Müh, da sie den Ball zunächst auf die Tischtennisplatte fallen ließen und ihn erst dann übers Netz schlugen. Zum Glück stand Raimund Pispers, Erfinder und Organisator des traditionsreichen Tischtennisturniers der Mönchengladbacher Schulen, parat und konnte assistieren. „Ich habe den jungen Schülerinnen dann erklärt, wie der Aufschlag funktioniert und welche Regeln sie noch beim Doppel beachten müssen“, sagt Pispers.

Genau dafür wurde der Mixed-Team-Cup, der bereits zum 27. Mal ausgetragen wurde, ins Leben gerufen. „Wir wollen die ganz jungen Schülerinnen und Schüler an den Sport heranführen und auch allen anderen die Chance geben, sich in einem sportlichen Wettkampf zu messen“, so Pispers. „Das hat hier allen in den vergangenen zwei Jahren definitiv gefehlt.“ Denn das größte „Nicht-Fußball-Turnier“ der Stadt, das normalerweise kurz vor Weihnachten in der Sporthalle des Math.-Nat. Gymnasiums stattfindet, musste 2020 und 2021 coronabedingt ausfallen. Die Organisatoren hatten sich aber schon im vergangenen Winter darauf verständigt, dass der Mixed-Team-Cup vor den Osterferien nachgeholt wird, wenn es die Corona-Situation zulasse.

So trafen sich knapp 130 Schüler von neun Schulen am Dienstag, um bei den Jungen und Mädchen in jeweils vier Altersklassen die besten Tischtennis-Doppel zu küren. „Wir merken, dass es einen großen Nachholbedarf an Bewegung und Wettkampf gibt und sind froh, dass wir das im Rahmen des Tischtennisturniers wieder anbieten können“, sagte Raimund Pispers. Und diese Freude war auch in der Sporthalle zu spüren: „Es war eine sehr gute und wettkampforientierte Stimmung.“

Dominant an den Platten waren vor allem die Schülerinnen und Schüler vom gastgebenden Math.-Nat. Gymnasium. In fünf von acht Wettkampfklassen ging der Sieg an ein Duo der Ausrichterschule, die sich so am Ende auch den Gesamtpokal sicherte. Bei den Jungen konnte die Gesamtschule Volksgarten in der WK4 gewinnen, während bei den Mädchen zwei Siege an das Gymnasium Gartenstraße gingen. Einen weiteren Grund zur Freude für das Math.-Nat. Gymnasium lieferte Christiane Schüßler, seit Februar Nachfolgerin von Gert Fischer als Dezernentin für Bildung, Kultur und Schule in Mönchengladbach. Aus allen Halbfinalisten des Mixed-Team-Cup loste Schüßler eine Schule aus, die eine hochwertige neue Tischtennisplatte als Hauptgewinn abstaubte. Dabei zog die Losfee die Ausrichterschule aus dem Topf.