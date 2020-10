Kolumne in Mönchengladbach : Des Wahnsinns fette Beute

Mönchengladbach Die Zahl der Neuinfektionen steigt. Wenn man sich allein das Risikogebiet Berlin anguckt, muss man feststellen, dass die vielen Demos gegen das Corona-Virus nix genutzt haben.

Daher reagieren die Bundesländer jetzt mit verschiedene Maßnahmen auf das neue Infektionsgeschehen. Leider sorgt der vielzitierte Flickenteppich, den man früher nur als willkommene Gelegenheit kannte, sich in eine Studentenbude unbemerkt die Schuhe abzutreten, für immer größere Verwirrung. Uneinigkeit lässt sich zwar in ein föderales System nie ganz vermeiden, ruft aber natürlich erst recht alle Skeptiker auf der Plan, denn wenn schon die Länder keine gemeinsame Idee entwickeln, wie man die Pandemie in der Griff kriegen soll, dann sind Verschwörungstheorien nicht mehr weit, genau so wenig wie die Frage: Gibt es überhaupt eine Seuche oder werden wir von Reptiloiden manipuliert, die das Blut unserer Kinder trinken wollen? Gut, das klingt vielleicht etwas übertrieben, für nicht zu sagen völlig bescheuert, aber auch der Gedanke hinter das umstrittene Beherbergungsverbot erschließt sich nicht jedem auf Anhieb: Warum zum Beispiel darf ein Delmenhorster (ursprünglich sollte hier Hammer stehen, aber das hätte für noch mehr Verwirrung gesorgt) zwar in überfüllte Züge in Touristenhochburgen reisen und sich da der ganze Tag durch die Fußgängerzone quetschen, anschließend aber nicht im desinfizierten Einzelzimmer übernachten? Möglich, dass die Vorschrift in die heutige Ministerpräsidentenkonferenz wieder einkassiert wird, aber der Eimer Wasser auf die Mühlen der Verschwörungsfreunde ist bereits ausgekippt. Der aktuell prominenteste Atilla Hildmann-Fanboy ist Michael Wendler, der vor lauter Angst sogar in ein sicheres Land geflüchtet ist, dessen Präsident die eigene Corona-Erkrankung mit pure Willenskraft besiegt hat und noch dazu als der heimliche Anführer der Beklopptenbewegung gilt. So gesehen besteht also noch Hoffnung für Deutschland.