Vortrag im Haus der Regionen : Der zukunftsgerichtete Blick des Philosophen Hans Jonas

Hans Jonas’ ökologischer Imperativ könnte als Motto gelten für eine ökologische Bewegung, wie sie die globale Schüler- und Studentenbewegung „Fridays For Future“ darstellt. So sieht es Ralf Seidel, der sich seit Jahren eingehend mit den Schriften des Philosophen beschäftigt. Mehrfach verwies Seidel im Vortrag „Freiheit heißt Verantwortung“ auf heutige Appelle zur Nachhaltigkeit mit dem Willen zur Verantwortung. Somit machte er auf Einladung der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im gut besuchten Haus der Regionen die Aktualität in Jonas’ Schriften bewusst. Er sei auf den Philosophen Hans Jonas aufmerksam geworden, als er sich Anfang der 1980er Jahre mit ethischen Fragen in der Geschichte der Psychiatrie während der nationalsozialistischen Zeit auseinandersetzte, so der Initiator und langjährige Vorsitzende der Hans-Jonas-Gesellschaft.