Karititives in Mönchengladbach Zonta-Club verkauft wieder hochwertige Kleidung

Zonta International ist ein global vertretener Service-Club berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, die Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern. In Mönchengladbach ist Zonta mit zwei lokalen Clubs vertreten.