Borussia Mönchengladbach : Der Weltmeister liebt die italienische Küche

Mönchengladbach Nino Abate hatte jüngst einen besonderen Gast: den 47-jährigen Lilian Thuram. Er ist der Vater des Borussen-Stürmers Marcus Thuram.

N ino Abate liebt Juventus Turin. Darum war es ihm eine reine Freude, als „die alte Dame“ 2015 in der Champions League den Borussen zugelost wurde, dem zweiten Klub seines Herzens. Da kamen Abates fußballerische Leidenschaften zusammen. Die Ergebnisse waren perfekt für den Inhaber der „La Tavernetta da Nino“: In Turin gab es ein 0:0, im Rückspiel ein 1:1. „So konnte ich mich für beide Klubs freuen, perfekt“, sagt Abate rückblickend.

Gesprächsthemen hatten die beiden Herren reichlich. Juventus natürlich, aber auch das WM-Endspiel von 2006 in Deutschland, Frankreich gegen Italien. Italien holte den Titel, Thuram verpasste die Chance, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Das Endspiel war auch das Treffen zweier Lieblingsspieler von Nino Abate: Thuram und Torwart Gianluiggi Buffon , dessen Trikot natürlich bei Abate hängt. Thuram und Buffon spielten schon in Parma zusammen und gingen 2001 gemeinsam zu Juventus.

Nun verbindet auch das Thema Borussia die französische und die italienische Fußball-Legende. Thuram ist wegen seines Sohnes mindestens aus familiären Gründen Fan der Gladbacher und Buffon hat schon lange zugegeben, dass er Borussia Mönchengladbach gut findet. „Dieser Name. So lang, so schwierig, dieser Name hat mich immer gereizt. Als kleiner Junge konnte ich ihn nicht aussprechen, eigentlich kann ich es noch immer nicht. Deshalb ist es seit Kindesbeinen eine Mannschaft, die ich mit besonderen Emotionen verbinde“, erklärte er vor einiger Zeit, was ihn an Borussia fasziniert.