MKV-Vorstellabend in Mönchengladbach : Ein Vorgeschmack auf die Karnevalssession

Gesang, Tanz und Büttenreden: Am Vorstellabend des Mönchengladbacher Karnevalsverbands stellen sich Künstler für die Session vor. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Fünf Stunden Non-Stop-Programm erwartete das Publikum beim Vorstellabend des Mönchengladbacher Karnevalsverbands. Auf wen sich die Narren in den kommenden Wochen freuen können.

„Endlich, endlich haben wir unseren Karneval wieder.“ Mit diesem Satz läutete Sitzungspräsident Thomas Schmitz am Freitagabend den MKV-Vorstellabend ein. Im Vorfeld zum Hoppedizerwachen auf dem Sonnenhausplatz am 11.11. gehört der Abend zur Mönchengladbacher Karnevalstradition. Über 300 bestens aufgelegte Menschen konnte Schmitz in der Eickener Festhalle begrüßen. Vorsorglich bereitete er die Besucher auf einen langen aber auch abwechslungsreichen Abend vor. Mit 14 Non-Stop-Programmpunkten nahm der Vorstellabend fünf kurzweilige Stunden in Anspruch.

Lustige Zwiegespräche boten „Labbes on Drickes“ aus Eschweiler sowie „Harry un Achim“ aus Köln. Kurzfristig als Ersatz verpflichtet, zog „Feuerwehrmann Kresse“ aus Rösrath mit drastischem Humor über seinen Maschinisten her.

Musikalische Top-Unterhaltung brachte an diesem Abend die Band „Echt Lekker“ mit. Auch der Kölner Timo Schwarzendahl begeisterte das Publikum. Sein Plädoyer für die künstlerische Freiheit der Song-Autoren war ein Kurzauszug aus dem Song Layla. „De Schlofmütze“ aus Köln sind als legitime Nachfolger der Mottoqueen Marie-Luise Nikuta bekannt. Sie präsentieren in dieser Session das Mottolied des Kölner Karnevals „Et Hätz schleiht em Veedel“ von Nikuta, das an diesem Abend nicht gesungen werden durfte – Vorrang haben die Kölner. Das Duo bot eigene Titel an. Aktuelle Schlager kamen vom Gladbacher „Rico S“, darunter der eigene Titel „Ich fang noch mal von vorne an“.

Die so nicht erwartete Besucherzahl brachte den MKV-Vorsitzenden Gert Kartheuser ins Schwärmen. „Solch einen Auftakt würden die Kölner sich wünschen“, sagte Kartheuser. Als besondere Gäste begrüßte er das designierte Prinzenpaar der Stadt, Stefan und Bianca Zimmermanns, die am 18. November nach zwei Jahren coronabedingter Wartezeit in der Kaiser-Friedrich-Halle proklamiert werden. Auch das bereits amtierende Kinderprinzenpaar Marlon Leon und Lea Jamila Gillessen waren unter den Gästen.

Seinen Dank an das Team der Eickener Karnevalsgesellschaft „Schöpp op“ richtete Kartheuser stellvertretend an die beiden Vorsitzenden Hans Reinartz und Jost Fünfstück. Trotz der umfangreichen Vorbereitungen und der professionellen Organisation des Abends, hatte das „Schöpp op“-Team noch Zeit, ihren umjubelten Sessionsauftritt zu präsentieren.

Beim MKV-Vorstellabend wird den Künstlern Gelegenheit gegeben, sich in einer karnevalistischen Atmosphäre vorzustellen. Anwesende Vertreter der Karnevalsvereine haben dabei die Möglichkeit, ihre Programmpunkte für die anstehenden Sitzungen zu buchen. Deshalb wurde ein buntes Programm mit Reden, Tänzen und Musik zusammengestellt. Obwohl Garden, Büttenredner und Musikgruppen aus den Nachbarstädten Krefeld, Kerpen-Horrem, Kerpen-Manheim, Eschweiler, Stolberg und aus der Hochburg Köln antraten, boten die Gladbacher Garden und Künstler umjubelte Auftritte, was nicht nur am Heimvorteil gelegen hat. Doch insgesamt sind die Auftritte aller sechs Garden lobend zu erwähnen: die Kindertraditionsgarde MG, die Rheydter Gardegirls, die Garde von „Schöpp op“, die „Rote Husaren“ Kerpen-Manheim, die „Golden Girls und Boys“ aus Kerpen-Horrem und die „Blue Royal Colonia“ aus Stolberg.