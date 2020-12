Der Verbraucherschützer Mönchengladbach : Tipps für den richtigen Handytarif

Mönchengladbach Diverse Optionen, Rabatte, Extrakosten – Verbraucherberater Sebastian Dreyer sagt, was bei der Auswahl des Tarifs fürs Mobiltelefon wichtig ist.

Bei vielen Gladbachern wird auch dieses Jahr wieder ein Smartphone unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und gleich dazu gibt es oft einen neuen Handytarif – schließlich sind iPhone und Co. teilweise deutlich günstiger, wenn man sich zusätzlich für 24 Monate an einen Mobilfunkanbieter bindet. Doch häufig ist dieser Deal nichts anderes als ein versteckter Ratenkauf. Sie sollten daher bei solchen Kombinationsangeboten immer überprüfen, was Ihr Wunschhandy auf dem freien Markt kostet und welcher Mobilfunktarif wirklich Ihren Wünschen entspricht.