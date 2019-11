Geschäftsstelle eröffnet : Eine Anlaufstelle für Eltern und Kinder

Mönchengladbach Der Verband Kinderreicher Familien Deutschland hat nun eine Geschäftsstelle in Mönchengladbach. Zum Start gibt es eine Wanderausstellung zum Thema Künstliche Intelligenz.

Der Bundesvorsitzenden Elisabeth Müller ist der Stolz anzumerken. 2011 startete der Verband als Initiative Kinderreicher Familien. Heute hat er rund 5000 Mitgliedsfamilien, vertritt 1,4 Millionen Familien in Deutschland und setzt sich in Politik, Wirtschaft und Medien für deren Interessen ein. „Wir haben uns nicht vorgestellt, dass es so groß werden kann. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, als Exoten betrachtet zu werden, fühlten uns aber nicht so“, sagt die Bundesvorsitzende. Mit der Eröffnung der Geschäftsstelle in Mönchengladbach, auf der Korschenbroicher Straße 83, ist ein weiterer Schritt getan.