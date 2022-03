Großprojekt in Mönchengladbach : Der Umbau des Geroparks beginnt

Das Gebiet von oben: Links die Hittastraße, vorne der Geroplatz, der heute als Parkplatz genutzt wird. Dahinter der Geropark mit dem Weiher. Das Gewässer wird bei dem Umbau vergrößert. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Die Grünanlage am Fuß des Abteibergs wird komplett neu gestaltet. Mehr Wasser, mehr Freizeitfläche und mehr Spaß am Aufenthalt haben sich die städtischen Planer als Ziele gesetzt. Nun wird der Park aber erst ein Jahr zur Baustelle. Was geplant ist.