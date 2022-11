Polizei und Staatsanwaltschaft teilen mit : Der Tote aus dem Bungtwald ist identifiziert

Mönchengladbach Die Ermittlungen und die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben ein eindeutiges Ergebnis gebracht. Warum die Polizei den Fall nun abschließen kann.

Der Tote, der am Sonntag, 13. November, im Bungtwald gefunden wurde, ist identifiziert: Es handelt sich um einen 53-jährigen Mönchengladbacher. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Eine Spaziergängerin hatte den Toten an dem Sonntag gegen Mittag abseits eines Wanderweges in der Nähe der Korschenbroicher Straße gefunden. Die Polizei hatte am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Eine Mordkommission war aber nicht eingerichtet worden. Offenbar war die Polizei schon am Fundtag nicht davon ausgegangen, dass der Mann durch Fremdeinwirkung starb.