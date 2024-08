Kolumne Mensch Gladbach Der Tellmannplatz-Szene Alternative bieten

Fangen wir mal mit dem Positiven an: Es ist ja nicht so, dass sich nichts tut in Rheydt. Der Wochenmarkt am Samstag genießt inzwischen schon fast Kult-Charakter, am Hauptbahnhof ist ein moderner Neubau entstanden, der diesen Stadtteil ohne Frage aufwertet. Es gibt trotz vieler Wechsel und Leerstände noch immer etliche richtig gute Einzelhändler und Gastronomen. Und ein für mich persönlich positiv überraschendes Erlebnis war ein Abstecher vom Wochenmarkt zu dem umgestalteten Maria-Lenssen-Garten. Probieren Sie es aus, es lohnt sich.