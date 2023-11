Gastbeitrag Geschichtswerkstatt Mönchengladbach Als Separatisten das Gladbacher Rathaus stürmten

Mönchengladbach · Unter Rathaussturm verstehen die Rheinländer heute meist die Machtübernahme der Narren in der Hochphase des Karnevals. Doch es gab vor 100 Jahren tatsächlich einen ernsthaft gemeinte derartige Aktion in Mönchengladbach. Was die Gründe waren und wie es ausgegangen ist.

07.11.2023 , 12:00 Uhr

Nach dem Eindringen in das Rathaus am 22. Oktober 2923 hatten sich die Separatisten in den Räumen verbarrikadiert und verbrachten dort die Nacht. Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach

Von Karl Boland

Mitten im allgemeinen Chaos der Inflations- und Besatzungszeit im Herbst 1923 erstürmten bewaffnete Gruppen rheinischer Separatisten reihenweise Rathäuser, nicht nur am Niederrhein, und riefen die „Rheinische Republik“ aus. Zu einem eigentlichen Sturm auf das Rathaus war es auf dem Abteiberg in Mönchengladbach am 22. Oktober 1923 gar nicht gekommen. Denn ein sogenannter Stoßtrupp der Separatisten hatte unter den Gladbacher Polizeibeamten einen Verbündeten, der die Separatisten durch eine Seitentür ins Rathaus hereinließ.