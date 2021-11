Einzelhandel in Mönchengladbach : Stoff für neues Leben im Marienhof

Das Kurzwarengeschäft „Der Stoff“ bietet seine Waren auf 1200 Quadratmetern Fläche an. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Auf 1200 Quadratmetern bietet das Geschäft „Der Stoff“ Kurzwaren, Stoffe, Wolle, Knöpfe, Nähmaschinen und vieles mehr. Das Unternehmen ist in Räume eingezogen, die lange Zeit leer standen.

Von Susanne Jordans

Seit dem Aus für Karstadt in Rheydt im Oktober vergangenen Jahres fehlte vielen in der Stadt ein Geschäft, das in breitem Umfang all das unter einem Dach anbietet, was man zum Nähen, Stricken und Häkeln benötigt. Diese Lücke will „Der Stoff“ jetzt schließen. Vor der Eröffnung haben am ersten von zwei Tagen Testbetrieb schon etwa ein Dutzend Frauen und Männer den Weg ins Geschäft gefunden, sie stöbern durch das Sortiment, führen Gespräche mit den Verkäuferinnen, probieren sich an Nähmaschinen aus.

600 Artikel Kurzwaren, 900 Stoffe, ein Dutzend Maschinen umfasst das Angebot, in den Regalen, und auf den Tischen stapeln sich Baumwollstoffe, Wollstoffe, alle übrigens Ökotex-100-zertifiziert, Knöpfe, Bänder, Applikationen, Schnittmuster, Reißverschlüsse, Nähgarn und Nadeln. Daneben existiert eine Auswahl an Wolle, Stricknadeln und Häkelnadeln.

Info In Mönchengladbach eröffnet die 44. Filliale Gegründet Hemkom-Stoff wurde 1992 in Nordhorn mit acht Filialen geründet. Mönchengladbach ist der 44. Standort. Adresse und Öffnungszeiten Zu finden ist das Geschäft im Marienhof, Viersener Straße 7-9. Geöffnet montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr.

„Zuhause kreativ zu werden, entspricht dem Trend“, sagt Geschäftsführer Klemens Niehoff, der sicher ist, dass die Mönchengladbacher Filiale des Unternehmens mit ihren 1200 Quadratmetern gut angenommen wird. Für den Standort hat sich die Firma bewusst entschieden: „Nachdem C&A angekündigt hat, künftig wieder Fertigteile in Mönchengladbach zu produzieren, haben wir beschlossen, in diese Aufbruchsstimmung hinein unsere nächste Filiale hier zu eröffnen“, erklärt Niehoff.

Die Textilindustrie ist in der Stadt so präsent wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Der Fachbereich Textil und Design an der Hochschule Niederrhein ist international renommiert. Die Eröffnung der Textilakademie sorgte deutschlandweit für Aufsehen. C&A will ab dem kommenden Jahr im Montforts Quartier Jeans produzieren. Die Textilfabrik 7.0, eine neuartige Textilfabrik inklusive Textilpark, will ab 2035 die Produktion aus Niedriglohnländern zurück nach Mönchengladbach holen und hier 2500 Arbeitsplätze schaffen. Gladbacher Start-ups in der Textilbranche wie Société Angélique und Texturelab machen von sich reden. Hemkon Stoff möchte entsprechende Synergien nutzen und strebt nach eigener Aussage Kooperationen mit dem Fachbereich Textil und Design der Hochschule sowie mit der Maria-Lenssen-Berufsschule an.

Mit dem neuen Standort betreibt das familiengeführte Unternehmen aus Nordhorn Hemkon Stoff nun deutschlandweit 44 Filialen, beschäftigt insgesamt 440 Mitarbeiter, acht von ihnen in Mönchengladbach. Niehoff will mit der Filiale im Marienhof als Frequenzbringer auch zur Stärkung des Einzelhandels in der Gladbacher City beitragen: „Wir glauben, dass die Lage im Marienhof und in der Oberstadt auch im Zusammenhang mit der Eröffnung der Markthalle am Kapuzinerplatz für uns großes Potenzial bietet.“