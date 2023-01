Abschied vom Kundencenter So weit sind die Abrissarbeiten am Gladbacher Busbahnhof

Mönchengladbach · Die Maßnahmen schreiten voran, wenn auch langsamer als geplant. Die NEW hält trotzdem an ihrer Terminplanung für den Neubau fest. Was in der Erde unter dem ZOB unerwartet zum Vorschein kam.

12.01.2023, 05:10 Uhr

Der Abriss des Busbahnhofs 17 Bilder Foto: Christoph Wegener

Von Christoph Wegener