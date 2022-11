Stadtgeschichte in Mönchengladbach : Es war einmal ... ein prägender Schornstein

Stadtgeschichte in Mönchengladbach

Der Schornstein der ehemaligen Mülforter Zeugdruckerei, aufgenommen am 19. März 2013 um 14.27 Uhr. Foto: Heinz Willi Kleinen/Hein Willi Kleinen

Mönchengladbach Es war ein Abriss wie aus dem Bilderbuch: Planmäßig fiel am 19. März 2013 der Schornstein der Mülforter Zeugdruckerei an der Duvenstraße. Dieses Foto erinnert daran, wie das Bauwerk viele Jahrzehnte den Stadtteil prägte.

Wenn die Tage kürzer werden, ist es genau die richtige Zeit, sich mit Geschichte und Geschichten aus Mönchengladbach zu befassen. Der Historie von Odenkirchen hat sich Heinz-Willi Kleinen verschrieben. Er verfolgt genau, was in seinem Stadtteil vor sich geht und dokumentiert es auch.

Dieses Foto gehört zu den vielen Schätzen in seiner Sammlung: Es zeigt in herbstlich gefärbter Natur des Bellermühlenparks den Schornstein der Mülforter Zeugdruckerei. Kostenpflichtiger Inhalt Mehr als 100 Jahre prägte er das Bild, war eine Art Wahrzeichen.

Am 19. März 2013, kurz nachdem diese Aufnahme entstand, wurde der Schornstein um 14.24 Uhr planmäßig gesprengt. Inwischen haben sich auf dem rund 4,5 Hektar großen Areal an der Duvenstraße an Stelle der Druckerei unterschiedliche Gewerbe angesiedelt.