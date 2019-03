Mönchengladbachs Fundstücke: Der Schnullerbaum im Bunten Garten

Mönchengladbach Kleine Trinkflaschen, kleine Handschuhe, kleine Stirnbänder – in den Ästen findet man Erinnerungsstücke von Kindern, hinter denen eine Geschichte steckt.

Fährt man die untere Beethovenstraße entlang des Bunten Gartens, brechen bei Sonnenschein kurze Lichtreflexionen durch die Autoscheiben. Man kann in der Kurve nicht sonderlich schnell fahren, und so ist ein Blick in den Park erlaubt. An dem schmaleren Pfad, der sich oberhalb des von der Straße aus sichtbaren Hauptwegs schlängelt, zucken bunte Teilchen an einem Strauch im Wind. Zeit für einen Ortstermin: