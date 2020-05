Abrissarbeiten an Viktoriastraße : Weitere Probleme mit Schornstein

Mönchengladbach An der Viktoriastraße wurde bei Abbrucharbeiten ein Schornstein stehengelassen. Der Rückbau stellt sich als kompliziert heraus, da der Schornstein mit dem benachbarten Verwaltungsgebäude verbunden ist.

Am Dienstag hatten die Abbrucharbeiten eines Mehrfamilienhauses an der Viktoriastraße einen Großeinsatz ausgelöst. Bei den Arbeiten war zwar das Dach des Hauses abgetragen worden, allerdings nicht der zehn Meter hohe Schornstein, der an das benachbarte Verwaltungsgebäude grenzt. Dieser war nun einsturzgefährdet. Ein geplanter Rückbau des Schornsteins wurde am Dienstagabend abgebrochen. „Der Schornstein ist fest mit dem Nachbargebäude verbaut. Wir suchen eine Lösung, wie er ohne Schäden für das Hochhaus entfernt werden kann“, sagte Stadtsprecher Wolfgang Speen. Das könne aber einige Tage dauern. „Die Sicherheit ist aber gewährleistet. Der Schornstein ist stabil“, sagte Speen. Eine Straßensperrung ist nicht erforderlich.