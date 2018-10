Mönchengladbach: Der rollenspielende Opa hat Schwächen

Kolumnist Dieter Weber ist Opa von Hannah (8), Matilda (4) und Elisa (1). An dieser Stelle wird er alle vier bis sechs Wochen vom Opa-Leben berichten. Foto: Ilgner

Mönchengladbach Omas und Opas sind als Rollenspieler heiß begehrt.

Ich muss Ihnen etwas gestehen: In meinem Nebenleben heiße ich Calima. Sie wundern sich. Das kann ich gut verstehen, weil diese Nebenrolle auch für mich neu ist. Aber wenn Sie einmal an unserem Haus vorbeikommen und mich als Pferd durch den Garten galoppieren sehen, bin ich Calima. Und bevor Sie jetzt vermuten, dass meine Persönlichkeit tief gespalten ist: Ich bin nur im Spiel Calima, im richtigen Leben heiße ich weiterhin Dieter Weber, wobei mich meine drei Enkelinnen immer nur Opa rufen.

Die Rolle als Opa verlangt Flexibilität. Besonders im Spiel. Und das ist meine Hauptaufgabe, wenn uns Hannah (8) und Matilda (4) besuchen. Die Ältere ruft dann meist sofort: „Opa, wir spielen Ostwind, und ich bin Mika, die Ostwind reitet!“ Wer Kinder hat, weiß: Ostwind ist eine bei Pferdefreunden überaus beliebte Reihe, die als Buch und Film Bestseller-Qualitäten hat. So wie bei mir vor 55 Jahren Winnetou und dessen Pferd Iltschi.

Als in Rollenspielen dauerbeschäftigter Schauspieler-Opa habe ich inzwischen alle Ostwind-Filme zu Hause, die Ostwind-Bücher stehen im Regal so quasi direkt neben Thomas Mann. Und im Waldorf-Onlineshop habe ich Hindernisse gekauft, damit Ostwind mit seinen Nebenpferden, zu denen Ostwinds Mutter Calima – also ich – gehört, pferdegerecht durch Garten und Haus springen können. Sie merken hoffentlich: Ich bin Ostwind-Experte.