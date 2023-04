Gesundheit in Mönchengladbach Roboter ist verlängerter Arm des Chirurgen

Die Ärzte haben sich im Fall der Patientin für den Eingriff mithilfe von „Da Vinci“ entschieden, weil die OP eine radikale operative Entfernung von Lymphknoten entlang der Hauptgefäße einschließt. Diese Hauptgefäße seien lebensnotwendig, denn sie führten das Blut aus Dickdarm und Dünndarm zurück in die Leber, so Cerasani. Eine OP mit enormem Risiko also. Und in so einem Fall biete die robotische Chirurgie die Möglichkeit, Eingriffe noch präziser durchzuführen. So präsentiert sich der Da-Vinci-Operationsroboter als verlängerter Arm des Chirurgen, der jede möglicherweise ungenaue Bewegung des Menschen durch seine technikbasierte Präzision ausgleicht.