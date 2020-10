Kolumne Der Verbraucherschützer : Der Preis, der Algorithmus und Sie

Onlineshopping hat seine Tücken. Foto: dpa/Arno Burgi

Mönchengladbach Dynamic Pricing ist ein Phänomen im Internet, auf den Verbraucher achten sollten. Die Preise werden auf den jeweiligen Kunden zurechtgeschnitten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Onlineshopping scheint zu Corona-Zeiten eine komfortable Alternative zum stationären Handel zu sein. Während ich bei akuten Problemen und mit Rezepten eigentlich immer zur Apotheke meines Vertrauens gehe, wollte ich beim größeren Einkauf für die Erkältungszeit mal wieder die Online-Apotheke nutzen. Ich staunte nicht schlecht, als das Päckchen Tabletten fast 50 Prozent mehr kosten sollte als in der stationären Apotheke in Rheydt. Irritiert von diesem Preis bemühte ich die Suchmaschine. Während ich eingeloggt im Kundenkonto der Online-Apotheke 76,70 Euro zahlen sollte, waren es nach ein paar Klicks in der Preissuchmaschine nur noch 65,88 Euro - im gleichen Shop und mit dem gleichen Kundenkonto. Die Ersparnis lag für den gesamten Warenkorb bei 15 Prozent, bei einzelnen Produkten bei fast 50 Prozent. Sieben von acht Produkten waren auf einmal günstiger. Nun dürfte fast jedem klar sein, dass sich bei Online-Shops ein Preisvergleich eigentlich immer lohnt und man dann den günstigsten Anbieter auswählen kann. Aber unterschiedliche Preise im gleichen Shop? Nur weil ich ein bisschen verglichen habe?

Dieses Phänomen ist auch als „Dynamic Pricing“ bekannt. Angebot und Nachfrage regeln den Preis, das lernt man schon in der Schule. Wir kennen dynamische Preise von Tankstellen und Flugreisen. In den Abendstunden ist der Sprit häufig am günstigsten und Flugpreise werden meist teurer, je näher das Abflugdatum rückt. Im E-Commerce sind aber noch ganz andere Dinge möglich. Bereits Ende 2018 hat eine Studie der Verbraucherzentrale Brandenburg ergeben, dass sogar die Verwendung unterschiedlicher Endgeräte, Ihr Surfverhalten im Internet und auch Ort und Uhrzeit des Einkaufs Einfluss auf den angezeigten Preis haben können. Im untersuchten Zeitraum von etwa einem Monat hatte sich rund ein Drittel der Preise teilweise mehr als verdoppelt. Im Onlineshop von MediaMarkt schwankte der Preis für ein Handy um 220 Euro.

Vor allem bei größeren Anschaffungen kann sich ein Preisvergleich über einen längeren Zeitraum rentieren. Hierfür können sich Vergleichsportale eignen, die zum Beispiel die Preisentwicklung über ein ganzes Jahr darstellen können. Bestellen Sie zusätzlich zu heruntergesetzten Produkten noch weitere Artikel, sollte man prüfen ob nicht an dieser Stelle der Preisvorteil schon wieder zunichte gemacht wird. Schauen Sie sich dasselbe Angebot auch mit einem anderen Browser an und löschen Sie vorher die Cookies. Gehen Sie nicht im eingeloggten Zustand auf Shoppingtour, sondern melden Sie sich im Idealfall erst an der Kasse an. Als angemeldeter Nutzer kann der Online-Händler Ihre Kaufvorlieben analysieren und die Preise dementsprechend anpassen. Und wenn Sie mit dem Smartphone oder Tablet einkaufen, vergleichen Sie den Preis am besten noch einmal am PC oder Laptop.

Bei rezeptpflichtigen Medikamenten ist Dynamic Pricing übrigens ausgeschlossen. Denn hier gibt es eine gesetzliche Preisbindung. Dynamic Pricing kann im schlimmsten Fall zur Preisdiskriminierung führen. Wenn man darauf achtet, kann man es sich aber auch zu Nutzen machen.