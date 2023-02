Kolumne Mensch Gladbach Der Parkplatz als Gewissensfrage

nParek hnoe rüh,eGb hnoc vor ei,n ewzi rhenaJ ni ölacenbdMhhgcna an effdebürnlv elvein tellnSe mögichl, ssmu amn nnu hsnoc ush.enc eDr rogße trpalkPaz am Gorpkaer ist laosrzste ,nneelltfa resrtelivo rdenew läatrpPzek ma tnSßaarndre zu nreetzblansoH,veot akumtaraoetPn fule,algtest ieiscntgpftkeloh wrankonnAzepeorhn sgneeuwa.ise Was htnic e,lagl raeb uas inaitTodr tdeldeug ,wra ridw nnu degetn.ah oW sda raPlenso für dei rlnteoKlo thnic rch,iet dreewn wrechse ceFnlrkbseo oit.ptres Sdwitatte gtre hsic eeumznnhd arbrheör u.mUtn