Mönchengladbach: Der neue Rundweg rund um Haus Horst

Mönchengladbach Die Mags hat die Pflastersteine auf dem Rundweg rund um Haus Horst beseitigt und durch Sand ersetzt. Wir haben eine Testwanderung gemacht – und viele Tiere entdeckt.

Wasser gibt es um Haus Horst genug. Gleich am Beginn des Rundweges hinter dem Wanderparkplatz fließt ein klarer Bach. Dort baden zwei Hunde. „Ich gehe auch gerne mal selbst mit den Füßen ins Wasser“, sagt die Besitzerin. Folgt man dem Bachlauf, gelangt man zu einem Teich, der Haus Horst U-Förmig umschließt. Dort kann man wieder Hunden begegnen, die im Wasser planschen. Bei dem hellen Schein der Sonne, die den Teich teilweise bis zum Grund durchdringt, kann man große Fische an der Oberfläche schwimmen sehen. Grün und blau schillernde Libellen surren über den Teich. Es ist sehr idyllisch dort. An den Wegesrändern stehen Hinweistafeln zu Pflanzen, Bäumen und einheimischen Tieren. Am Teich gibt es einen großen Unterstand mit Bänken. Ideal für ein Picknick. Überall raschelt es im Dickicht. Am Beginn des Rundweges steht ein Schild mit dem Hinweis, Rehkitze nicht anzufassen. Sie sollen versteckt im Wald liegen, auch in Wegesnähe. Nach einer menschlichen Berührung werden die Rehkitze von ihren Müttern gemieden. Rehkitze wurden bei dieser Wanderung nicht entdeckt. Dafür zwei Buntspechte die in der Baumrinde nach Nahrung suchen. Ein Besuch in der Natur kann so einige Überraschungen bereithalten. Eine Raupe baumelt an einem Faden am Zweig eines Strauches in Augenhöhe. Eine Wespe fliegt auf sie zu, schnappt sie in der Luft und fliegt mit der Raupe auf den nächsten Baum. Guten Appetit.