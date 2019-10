Gladbachs Kriminalfälle : Der Muttermörder, seine Tat, seine Flucht

Der Muttermörder. Foto: Gabi Peters

Mönchengladbach Die Bluttat geschah im Juli 1993: Zwei Schüsse wurden auf ein schlafendes Unternehmerpaar abgegeben.

Von Ingrid Krüger und Gabi Peters

Der Notruf ging am 12. Juli 1993 um 1.30 Uhr bei der Polizei ein: Ein 24-Jähriger meldete, dass er so eben seine Eltern schwer verletzt in deren Schlafzimmer gefunden habe. Als die Polizei an dem Bungalow des Unternehmer-Ehepaars eintraf, fand sie die Schwerverletzten in ihren Betten liegend. Auf die Mutter (49) und den Vater (54) war je ein Schuss abgegeben worden. Es gab keine Einbruchsspuren, nichts war gestohlen worden. Der Sohn sagte, er habe im Keller geschlafen und nichts gehört. Er verbringe seinen Urlaub im Elternhaus. Seit vier Jahren studiere er in den USA Wirtschaftswissenschaften. Es sei vorgesehen, dass er nach seinem Examen in das elterliche Unternehmen einsteigen solle.

Ein Jahr später wird der Sohn wegen heimtückischen Mordes und gefährlicher Körperverletzung an seinen Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Mutter hatte den Schuss, der Herz und Lunge traf, nicht überlebt. Acht Stunden nach der Tat erlag sie ihren schweren inneren Verletzungen. Erst nach langen Vernehmungen hatte der einzige Sohn des Unternehmer-Ehepaares die Tat zugegeben.

Er wisse nicht mehr, was er damals gedacht habe, erklärte der mittlerweile 25-Jährige damals im Gerichtssaal. „Plötzlich war ich im elterlichen Schlafzimmer und sah die zwei Blitze“, womit er offenbar das Mündungsfeuer der Pistole meinte. „Meine Mutter mit dem weißen Gesicht lag im Bett und schrie. Und ich hielt die Pistole in der Hand“, erinnerte sich der Sohn. Zum Tatmotiv erklärte er, dass er sein ungeliebtes Studium in den USA zweimal abgebrochen habe, sich aber nicht getraut habe, dies dem Vater zu beichten. „Ich habe großen Respekt vor ihm“, berichtete der Ex-Student. Probleme habe er stets nur der Mutter anvertraut. Auch die Freunde blieben ahnungslos. „Aber die Fassade musste immer aufrechterhalten werden“, sagte der Sohn im Prozess.

Der psychiatrische Sachverständige nannte den Angeklagten „eine geistesgesunde Normalperson“ mit labilen Selbstwertgefühlen. Er habe nicht an Depressionen gelitten, auch wenn er vor Gericht angab, dass er sich eigentlich selbst umbringen wollte. Nach der Tat habe er die Waffe in einem Busch vor dem Haus versteckt.

Nach dem Urteil von 1994 hatte der Ex-Student beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Deshalb wurde der Fall im April 1997 erneut verhandelt. Es blieb bei einer lebenslangen Haftstrafe. Aber das Urteil wegen heimtückischen Mordes und gefährlicher Körperverletzung wurde diesmal vom Vorsitzenden Richter ohne den Zusatz „wegen besonders schwerer Schuld“ verkündet. Dieser Zusatz hätte verhindert, dass der Verurteilte nach 15 Jahren Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird.

Was damals niemand ahnte: Der verurteilte Muttermörder nutzte einen begleiteten Ausgang aus dem Gefängnis zur Flucht. Der Vater hatte dem 25-Jährigen noch im Gerichtssaal verziehen. Beim fünften Besuch im Elternhaus am 7. August 2002 klagte der Sohn über Darmbeschwerden. Mehrfach habe er die Toilette aufgesucht, soll ein Justizangestellter später ausgesagt haben. Gegen 13.20 Uhr war das Fenster des Gäste-WCs auf und der Häftling weg. Wenig später schwärmten Polizeibeamte der Einsatzhundertschaft aus und durchsuchten Haus und Umgebung, außerdem wurde ein Hubschrauber angefordert. Doch der Muttermörder blieb verschwunden – für die nächsten siebeneinhalb Jahre.

Eine Woche später wurde noch das Fluchtauto in Nancy gefunden, dann verlor sich jede Spur. Alle Fahndungen blieben erfolglos, und auch ein Aufruf in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ brachte nicht die gewünschten Hinweise. In der Stadt kursierten wenig später Gerüchte, der gesuchte Häftling habe sich nach Südamerika abgesetzt. Wo der verurteilte Mörder die Jahre seiner Flucht tatsächlich verbracht hatte, wurde nicht öffentlich bekannt. Nur so viel: Zielfahnder haben den Mann im Januar 2010 in der Kanzlei seines Anwaltes in München festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Der inzwischen 42-Jährige hatte sich nach über siebenjähriger Flucht zur Aufgabe entschieden.