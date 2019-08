Forscher Hans-Dieter Sues : Der Mönchengladbacher, nach dem ein Dino benannt wurde

Schon früh entdeckte Hans Sues seine Liebe für urzeitliche Tiere. Sein Studium der Zoologie begann er mit 17 Jahren. Foto: Smithsonian Institution/James di Loreto

Mönchengladbach/Washington D.C. Der „Hanssuesia“ trägt den Namen des in Mönchengladbach geborenen Wissenschaftlers Hans-Dieter Sues in sich. Der Forscher begibt sich auf die Suche nach Tieren aus der Urzeit. Bereits mit 17 Jahren begann er Zoologie zu studieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ansgar Fabri

In der Welt der Dinosaurier hat der in Mönchengladbach geborene Wissenschaftler Dr. Hans-Dieter Sues einen Namensvetter: 2003 erhielt ein neu entdeckter Vogelbeckensaurier aus der Gruppe der Pachycephalosauria den Namen Hanssuesia. Wer sich nicht intensiv mit Dinosauriern beschäftigt, aber dafür ab und an ins Kino geht, erinnert sich vielleicht an einen Dinosaurier in „Jurassic World“, der seinen dick verknöcherten Schädel als Rammbock einsetzt. Zu dieser Familie gehört auch der Hanssuesia. Bei dem Jurassic World-Dinosaurier handelt es sich um einen Stygimoloch. Diese Spezies wurde erstmalig von den Wirbeltierpaläontologen Peter Malcolm Galton und Hans-Dieter Sues wissenschaftlich beschrieben – so wie auch etliche weitere prähistorische Arten.

Am Namen des Hanssuesia gibt es allerdings Kritik – und zwar von Hans-Dieter Sues selbst. Auf Anfrage der Rheinischen Post sagt er: „Ich bin nicht besonders glücklich über die Namenswahl für den Dinosaurier Hanssuesia. Ich bin aufgrund meiner eigenen Arbeiten davon überzeugt, dass diese Gattung nomenklatorisch nicht gerechtfertigt ist. Aber immerhin war es eine nette Geste von einem Kollegen.“ „Nette Geste“ könnten Beobachter seiner Karriere auch anders ausdrücken: Anerkennung für jahrzehntelange wissenschaftliche Leistungen auf höchstem Niveau.

Info Der Dino von Hans Sues hat einen harten Schädel Seit 2004 arbeitet Dr. Hans-Dieter Sues am National Museum of Natural History der Smithsonian Institution in Washington, D.C., zurzeit in der Forschung. Der Dino Hanssuesia zeichnete sich besonders für seinen harten Schädel aus.

Sues studierte mit 17 Jahren Zoologie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz (am Mathematisch Naturwissenschaftlichen Gymnasium in Mönchengladbach war Sues von der Unterprima ins zweite Halbjahr Oberprima gesprungen). An der University of Alberta erwarb er 1977 seinen Master of Science in Geologie. Anschließend ging Sues an die Harvard Universität, wo er seinen Master in Biologie machte und 1984 promovierte. Das Thema seiner Doktorarbeit: „Säugetierähnliche Reptilien aus dem Unterjura von Arizona“.

Mit 22 Jahren beschrieb er als Erster die Dinosauriergattung Saurornitholestes – ein knapp zwei Meter langer Dinosaurier mit langem Hals, langem Schwanz und je einer großen Sichelklaue an den Füßen, der vor etwa 76 bis 72 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika lebte und jagte. Dieser „Echsen-Vogel-Räuber“ war ein naher Verwandter des populären Raubsauriers Velociraptor. Neben Ausgrabungen in den USA und Kanada führten Expeditionen Sues unter anderem nach China, Usbekistan, Marokko, Kanada, aber auch zurück nach Deutschland. Hier machte er mit Kollegen eine wichtige Entdeckung: „Ein 240 Millionen Jahre alter Schildkröten-Vorläufer in Baden-Württemberg, den ich mit einem Kollegen aus dem Naturkunde-Museum in Stuttgart entdeckt und beschrieben habe. ,Opa Schildkröte‘ erregte weltweites Interesse im Jahre 2015“, erinnert sich Sues an die Arbeit mit Dr. Rainer Schoch.

Das Naturkunde-Museum in Stuttgart formuliert es auf seiner Homepage weniger bescheiden: „Älteste Schildkröte der Welt in Deutschland entdeckt“ ist dort zu lesen und: „Ein neues Missing Link klärt den Ursprung der Schildkröten. Der Sensationsfund einer 240 Mio. Jahre alten Ur-Schildkröte in Baden-Württemberg (Vellberg) schließt eine weltweite Fundlücke. […] Am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart haben Forscher eine international bedeutende Entdeckung gemacht. Bei Grabungen des Museums in Vellberg (Baden-Württemberg) wurden zahlreiche fossile Skelettreste geborgen. Deren wissenschaftliche Untersuchung zeigte, dass sich darunter ein weltweit einzigartiger Fund befand, der den Ursprung der Schildkröten klärt: [...] Die neue Art bildet ein perfektes Bindeglied zwischen den frühen Echsen und den Schildkröten, ein sogenanntes Missing Link.“ Sues und Schoch publizierten ihre Forschungsergebnisse im internationalen Wisschenschaftsjournal „nature“. Und wie geht es wissenschaftlich weiter?

„Ich arbeite weiterhin über fossile Wirbeltiere aus dem Perm und Mesozoikum. Mein Hauptinteresse liegt in der Trias, da diese Periode in der Geschichte der Tierwelt besondere Bedeutung hat und in vielen Teilen der Welt noch kaum erforscht worden ist“, sagt Sues. Den wissenschaftlichen Erfolg auf diesem Gebiet findet man auch auf dem deutschsprachigen Wikipediaartikel über Sues. Dort liest man: „Sues ist einer der führenden Spezialisten insbesondere im Bereich der mesozoischen und paläozoischen Reptilien.“

Bevor er in seine jetzige Position kam, durchlief er seit seiner Promotion mehrere wissenschaftliche Stationen: die McGill University und das National Museum of Natural History in Washington D.C, das Royal Ontario Museum in Toronto, wo er zunächst als Kurator für Wirbeltierpaläontologie arbeitete und von 1999 bis 2002 das Amt des Vizepräsidenten für Collections and Research innehatte. Sues lehrte an der Universität in Toronto, an die er 1997 zum Professor für Zoologie berufen wurde. Von 2002 bis 2004 war Sues am Pittsburgher Carnegie Museum of Natural History Associate Director for Science and Collections.