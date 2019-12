Interview Caprice Mathar : „Es wird weitere Fahrradstraßen geben“

Redaktionsgespräch mit Caprice Mathar, Mobilitätsbeauftragte der Stadt in der Redaktion. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Mobilitätsbeauftragte der Stadt, über P+R-Parkplätze, E-Mobilität und warum man sein Auto nicht nur für den Urlaub kaufen sollte.

Von Andreas Gruhn und Angela Rietdorf

Frau Mathar, Sie sind die Mönchengladbacher Mobilitätsbeauftragte. Womit sind Sie heute unterwegs?

Mathar Ich bin heute ausnahmsweise mit dem Auto gekommen. Es standen Auswahlgespräche für die Besetzung einer Stelle im Team an, und ich bin extra früh aufgestanden und wollte einen Zug früher nehmen, musste aber am Bahnhof feststellen, dass gar nichts ging. Der Zug fiel aus, und deshalb habe ich das Auto genommen, um pünktlich zu sein. Normalerweise fahre ich mit dem Pedelec zum Bahnhof und dann mit der Bahn von Übach-Palenberg nach Rheydt. Das versuche ich auch im Winter durchzuziehen, wobei ich zugeben muss, dass ich auch manchmal mit dem Auto zum Bahnhof fahre, wenn es mir zu kalt ist.

Info Caprice Mathar ist Mobilitätsbeauftragte Geburtsort und – datum Am 19. Januar in Eschweiler Ausbildung Master Science in Wirtschaftsgeographie mit Schwerpunkt Stadt- und Verkehrsplanung Aufgaben als Mobilitätsbeauftragte: Förderung einer nachhaltigen Mobilität unter anderem durch: Aufbau von Sharing und Ladeinfrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung bei Planung und Beteiligung an Arbeitsgruppen und Gremien zum Thema Mobilität. Sie ist Ansprechpartner für Bürger mit regelmäßiger Sprechstunde zur Mobilitätsberatung.

Gibt es eigentlich ein Jobticket von der Stadt?

Mathar Es gibt einen Zuschuss. Auf Dauer ist die Stadt natürlich daran interessiert, dass viele Mitarbeiter auf den öffentlichen Nahverkehr und das Rad umsteigen, auch weil es im neuen Rathaus nicht für jeden Mitarbeiter einen Stellplatz geben wird. Dieses Jahr habe ich eine Erhebung durchgeführt, um herauszufinden, woher die Kollegen und Kolleginnen kommen und welches Verkehrsmittel sie verwenden. Auch wurden die Dienstfahrten untersucht. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir alle unsere Dienstwege elektrifizieren können. Es läuft auch schon ganz gut, die von der NEW gestellten Pedelecs werden gut genutzt. Die zehn in Rheydt vorhandenen Elektro-Räder sind zu wenig. Die Mitarbeiter fordern mehr, und das ist gut.

Sie sind jetzt seit zweieinhalb Jahren in Mönchengladbach. Können Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke erinnern?

Mathar Ich habe vorher in Baesweiler gearbeitet, das ist natürlich deutlich kleiner und überschaubarer. Was mir an Mönchengladbach auffiel, war die enge Verbindung zwischen städtischem und ländlichem Raum. Ich finde das sehr spannend: Man biegt um eine Ecke und steht plötzlich auf dem Feld. Durch diese Mischung aus Ländlichem und Urbanem hat Mönchengladbach ein ganz eigenes Spannungsfeld.

Vor einem Jahr wurden die Leitlinien des Mobilitätsplans beschlossen. Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit?

Mathar Mobilität ist ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt. Die Leitlinien sind die Grundlagen unserer Arbeit.

Leitlinien klingen so bürokratisch. Was versteckt sich konkret dahinter?

Mathar Ganz konkret bedeuten sie: Weg vom Auto als zentralem Verkehrsmittel hin zu mehr Rad- und Fußverkehr, Carsharing, E-Mobilität und einem verbesserten ÖPNV. Es sind Entwicklungsgrundsätze, damit nicht immer wieder dieselbe Diskussion geführt werden muss, sondern bei Entscheidungen auf diese Leitlinien zurückgegriffen werden kann. Wichtig ist dabei, dass es nicht um Verbote geht, sondern Anreize zum veränderten Verhalten geschaffen werden sollen. Wir wissen, dass noch viel mehr möglich ist. Aber wir sind dran, Dinge sukzessive zu verändern.

Die Stadt will also nicht länger Autostadt sein und anderen Verkehrsmitteln mehr Raum geben. Mit wie viel Widerstand rechnen Sie?

Mathar Natürlich gibt es Widerständler, die sich meistens dann auch sehr lautstark zu Wort melden, aber ich merke in den regelmäßigen Sprechstunden, dass viele Bürgerinnen und Bürger unseren Weg unterstützen. Es gibt viele, die durchaus auf Parkplätze am Straßenrand verzichten wollen, wenn sie dadurch einen markierten Radweg vor der Haustür bekommen.

Düsseldorf hat drei Umweltspuren eingeführt. Wann gibt es die erste in Mönchengladbach?

Mathar Wir brauchen nicht unbedingt eine Umweltspur, zumal wir ja die Grenzwerte einhalten. Wir können auf anderen Wegen etwas erreichen. Zum Beispiel,indem wir die P+R-Parkplätze außerhalb ertüchtigen und für eine regelmäßige Busanbindung und Leihräder vor Ort sorgen. Die Leute können so ihr Auto kostenlos abstellen, bevor sie im Stau stehen, und mit anderen Verkehrsmitteln in die Stadt kommen. Das ist derzeit in Planung. Vom Land NRW kommt die Initiative, die Mobilstationen einheitlich auszuschildern, damit sich jeder überall zurechtfindet. Mit solchen Projekten kommt man weiter. Es hat keinen Sinn, die Autofahrer zu verärgern.

Sollen die Innenstädte in Gladbach und Rheydt autofrei werden?

Mathar Da scheiden sich die Geister, aber ich verweise immer auf die Städte, in denen man sich im Urlaub so gern aufhält. Die sind meist autofrei mit Plätzen, auf denen urbanes Leben stattfindet. Meine Mutter stammt aus Belgien und in Gent findet man genau so eine Innenstadt, autofrei, zum Flanieren geeignet und mit vielen Angeboten.

Straßenverkehrsamt und NEW bieten vor allem Senioren an, beim endgültigen Verzicht auf den Führerschein zwei Monate lange frei Bus und Bahn im VRR nutzen zu können. Was halten Sie davon?

Mathar Eine gute Idee, aber das Ticket alleine reicht nicht aus, um Senioren für den ÖPNV zu begeistern. Wir müssen noch intensiver beraten und noch mehr Angebote schaffen.Es gibt den politischen Willen, den ÖPNV günstiger zu machen.

Wird es ein verbilligtes Ticket geben?

Mathar Die Verwaltung hat den Auftrag, detailliert zu prüfen, ob das 365-Euro-Ticket machbar ist. Wenn trotz schwieriger Haushaltslage in den ÖPNV investiert wird, wäre das ein bedeutender Schritt. Allerdings wäre es wichtig, die Pendler mitzunehmen, das Ticket also nicht auf das Stadtgebiet oder den VRR zu beschränken, sondern eine übergreifende Lösung zu finden.

Warum nicht – wie in Münster – an den Adventswochenenden die Nutzung des ÖPNV freigeben, damit die Menschen auf den Geschmack kommen?

Mathar Ich habe im Januar einen Termin mit der NEW, dabei werden wir solche Maßnahmen sicher ansprechen. Im Moment planen wir in Verbindung mit dem Stadtradeln im Mai einen autofreien Sonntag in der Innenstadt, an dem die Nutzung des ÖPNV kostenlos ist. Am Tag der Mobilität im September wird es wieder eine autofreie Bismarckstraße geben. Bei solchen Aktionen zeigt sich, wie schön der Freiraum ist, den Radfahrer und Fußgänger gewinnen, wenn die Autos draußen bleiben.

Wichtiger Verkehrsträger soll das Fahrrad werden. Woran liegt es, dass Mönchengladbach immer das Schlusslicht beim ADFC-Klimatest ist? Wie lässt sich das ändern?

Mathar Es ist ein wenig unfair, Mönchengladbach mit Städten wie Kopenhagen oder Münster zu vergleichen, die alle schon seit mehr als 20 Jahren den Radverkehr massiv ausbauen. Wir sind noch am Anfang. Aber es gibt zum Beispiel eine Machbarkeitsstudie mit positivem Ergebnis über einen Fahrradschnellweg von Gladbach über Willich bis nach Krefeld. Die Fahrradroute vom Nordpark in die Innenstadt liegt zurzeit zur Prüfung beim Land. Die Radwegweisungen werden wir nachverdichten, die Abstellmöglichkeiten verbessern. Es gibt nicht die eine Maßnahme, sondern viele kleine Puzzleteile.

Wie groß ist das Mönchengladbacher Radwegenetz?

Mathar Das Radwegenetz hat insgesamt eine Länge von 276 km. Wirtschaftswege oder frei geführte Radwege wie etwa der Niersradweg werden hier noch nicht berücksichtigt.

Die Blaue Route wird immer wieder kritisiert. Wird es dennoch weitere Fahrradstraßen geben?

Mathar Ja, es wird noch weitere geben, aber so schnell wird es nicht gehen, weil man jeden einzelnen Abschnitt prüfen muss. Die Lüpertzenderstraße zwischen dem Geroweiher und dem Berliner Platz ist beispielsweise geeignet.

Der Ausbau der E-Mobilität ist allgemein schleppend. Wie steht Mönchengladbach da?

Mathar Im Verhältnis gut. Es gibt über 40 Ladepunkte in der Stadt. Aber es ist schwierig, im öffentlichen Raum Orte für Ladesäulen zu finden.

Die E-Autos setzen sich nur langsam durch. Liegt das nur an der mangelnden Infrastruktur?

Mathar Der Anteil an E-Autos ist mit unter 0,1 Prozent verschwindend gering. Es fehlt an Erfahrung. Wer ein E-Auto ausprobiert hat, ist immer sehr begeistert. Es ist auch eine echte Alternative. Die nächste Generation der E-Autos wird eine durchschnittliche Reichweite von 300 Kilometern haben, in Deutschland fährt man durchschnittlich 15 Kilometer am Tag. Man sollte sich wirklich fragen, ob man sich ein Auto nur mit Blick auf die Fahrt in den Urlaub kaufen muss. Wenn man dann 1000 Kilometer fährt, kann man sich auch ein Auto leihen. Wenn Firmen ihre Fuhrparks umstellen wollen, beraten wir übrigens auch gern. Es gibt Fördermittel vom Land.

Die Grünen wollen wieder eine Straßenbahn zwischen Gladbach und Rheydt einrichten. Was halten Sie von der Idee?