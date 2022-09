Kostenfreies Angebot in Mönchengladbach : Ein neues Schuljahr, ein neuer Mädchenmerker

Der Mädchenmerker ist in Schulen sowie an vielen weiteren Stellen erhältlich. Foto: Stadt Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Taschenkalender „Mädchenmerker“ wird jährlich an alle Schülerinnen verteilt, doch wird dieser auch mitgenommen und nutzen Mädchen ihn überhaupt?

Von Anna Bockers

Er liegt in Bibliotheken, Jugendfreizeiteinrichtungen, dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit. Der Mädchenmerker. Auch an Schulen soll die mittlerweile 17. Auflage des kostenlosen Taschenkalenders seit dem Beginn des neuen Schuljahrs erneut an alle Schülerinnen verteilt werden.

Auf den knapp 200 Seiten können die Schülerinnen Termine eintragen und Informationen rund um die Berufswahl, zum Studium, zu Ausbildungsmöglichkeiten und sogar zu einem Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahr finden. Der Planer enthält außerdem Adressen und Ansprechpartner unterschiedlicher Beratungs- und Freizeiteinrichtungen sowie hilfreiche Informationen zur Berufsfindung, Weiterbildung und Lebensplanung.

„Gleiche Rechte und Chancen von Mädchen und Frauen in der Ausbildung, am Arbeitsplatz und im öffentlichen Leben schaffen“ – das ist das Ziel der Mönchengladbacher Gleichstellungsstelle. Und um dieses und andere Ziele zu verwirklichen, setzte man sich mit anderen Gleichstellungsstellen in ganz NRW zusammen und gebe seit jeher gemeinsam den Mädchenmerker für Schülerinnen heraus.

Rund 5000 Exemplare wurden der Stadt Mönchengladbach zur Verfügung gestellt. Die meisten Schülerinnen sind sich des Angebots jedoch offenbar gar nicht bewusst. So sagten viele der in einer Straßenumfrage befragten Mädchen, dass sie bisher davon ausgegangen seien, dass es sich bei dem Mädchenmerker um einen einfachen Kalender handeln würde. Die meisten kritisierten hierbei, dass man dafür auch einfach sein Handy nutzen könne. Würde es den Merker hingegen als App geben, so eine Schülerin, dann würde sie ihn vielleicht benutzen.

Generell bleibe das Heft wohl auch in den Klassenräumen vermehrt liegen und werde nicht von den Schülerinnen mitgenommen. So sagte eine der Befragten: „Also von meinen Freundinnen hat sich niemand einen mitgenommen.“