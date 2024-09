Der letzte G8-Jahrgang in Mönchengladbach „Wir sind froh, das Abi nach acht Jahren zu machen“

Um kaum eine Schulreform hat es so viele Diskussionen gegeben wie 2005 um den Wechsel von G9 zu G8. Nun steht wieder eine Zeitenwende an den Schulen bevor. Das Abitur nach der zwölften Jahrgangsstufe (auch achtjähriges Gymnasium, kurz G8, oder umgangssprachlich Turbo-Abitur) wird es in diesem Schuljahr regulär zum letzten Mal in NRW und somit auch an den Schulen in Mönchengladbach geben. 2027 wird dann der erste neue G9-Jahrgang Abitur machen.