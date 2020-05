Bilanz des KOS Mönchengladbach : 54 Mängel bei Kontrollen im Gastronomiebereich

Der KOS überprüfte zwei Tage lang Gastronomiebetriebe in Mönchengladbach Foto: Guido Radtke

Mönchengladbach Der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KOS) der Stadt Mönchengladbach hat Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie durchgeführt. Einige Missstände wurden aufgedeckt, Bußgelder jedoch nicht verhängt.

Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag führte der Kommunale Ordnungs- und Servicedienst (KOS) der Stadt Mönchengladbach Schwerpunktkontrollen im Gastronomiebereich durch. Die Kontrollen zielten auf die Überwachung der Coronaschutzverordnung ab – und erfolgten ganztägig sowohl in den Innenstädten von Rheydt und Mönchengladbach als auch in den Außenbezirken.