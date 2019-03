Vortrag in Mönchengladbach: Der Iran war Thema beim wissenschaftlichen Verein

MOENCHENGLADBACH Karl Porzelt referierte über die Vergangenheit des Landes, seine Entwicklung zum Gottesstaat und die aktuelle Lage im Land. Anschließend gab es eine Diskussionsrunde.

Mehr als 2500 Jahre bewegter Geschichte eines so komplexen Landes in einer guten Stunde darzustellen ist ein mutiges Unterfangen. Porzelt stellte zunächst historische Persönlichkeiten aus Politik, Religion und Kultur des damaligen Persien vor: Die Herrscher Darius und Xerxes sowie Zarathustra, der die älteste bekannte iranische Religion, den Zoroastrismus stiftete. Im heutigen Iran gehört etwa ein Prozent der Bevölkerung dieser Religion an. Eine weitere wichtige Persönlichkeit ist der Dichter Hafis, ein Sufi, der den Diwan schrieb. Dieser kurze Abriss entwickelte das bunte und vielfältige Bild eines faszinierenden Persiens.

Der nächste Teil war der Entwicklung zum Gottesstaat gewidmet. Sie sei, so Porzelt, auf der Basis der Glaubensspaltung in Schiismus und Sunnismus zu verstehen. Ebenso wie auf der Regierung des Schahs Reza Pahlavi, der 1941 den Thron bestieg, sich 1967 zum „König der Könige“ krönte und 1979 als gestürzter Herrscher das Land verlassen musste. Er führte das Land autoritär, baute zwar Straßennetze und Eisenbahnverbindung aus, gründete neue Unternehmen, doch nicht zum Wohle seines Volkes. Die Einnahmen durch das Erdöl flossen in seine eigenen Kassen. Ihm folgte Ayatollah Khomeini, der damit den Weg zu einem Gottesstaat festigte. Die Islamische Republik wurde ausgerufen, in der die Macht in den Händen des Religionsführers liegt.