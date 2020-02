Prozesswelle : Herr der Abgasskandal-Klagen

Mönchengladbach Hartungs Rechtsanwaltsgesellschaft vertritt Dieselautobesitzer in ganz Deutschland.

Das sind nur zwei von rund 2000 Urteilen, die die Mönchengladbacher Kanzlei Gerrit Hartung, eine Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, für ihre Klienten erstritten hat. Der promovierte Rechtsanwalt hat sich auf Klagen im Zusammenhang mit dem Abgasskandal spezialisiert. Er kennt die Umweltgutachten, detaillierte Beschreibungen von Abschaltvorrichtungen, Kfz-Expertisen und zahlreiche Gutachten. „Wenn mir jemand seine Automarke und die Euronorm sagt, weiß ich, ob eine Klage erfolgreich ist oder nicht und kann sofort grob ausrechnen, was man an Geld zurück bekommt“, sagt Hartung. Weil praktisch jedes Dieselauto manipuliert sei, seien die Erfolgsaussichten groß. Dazu beigetragen hat auch ein Hinweisbeschluss des Bundesgerichtshofs, in dem er die illegale Abgastechnik als Sachmangel einstuft. Entweder komme es bei Klagen zu einem Vergleich oder zu einem Sieg, so Hartung. Eben wegen dieser guten Aussichten gebe es Unternehmen, die gegen eine Erfolgsbeteiligung gerne bereit sind, das Risiko der Prozessfinanzierung zu übernehmen. Laut Hartung werde dieses Angebot gerne von Menschen ohne Rechtsschutzversicherung angenommen.