Goldener Oktober : So schön ist der Herbst in Mönchengladbach

So schön ist der Herbst in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen wurde der Goldene Oktober in der Vitusstadt seinem Namen bislang mehr als gerecht. Stück für Stück färben sich die Blätter der Laubbäume jetzt weinrot, hellgelb und tieforange.

Wenn nach kalten Nächten dichter Nebel über Feldern und Wiesen liegt, Vogelschwärme in Richtung Süden ziehen und reife Kastanien sich von den Ästen lösen, kann das nur eins bedeuten: Der Herbst ist da.

Nach wolkenlosen Sommermonaten und sonnigen Oktoberwochen könnte das Wetter in den kommenden Tagen nun schlechter werden. Aber wen stört schon ein regengrauer Himmel, wenn die Bäume in der Vitusstadt sich so herrlich farbenfroh präsentieren?