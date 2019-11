Brauchtum in Mönchengladbach : Der kleine und der große Martinszug

Voller Spannung warteten die Kinder bei Schaffrath auf die Mantelteilung – und natürlich auf die Leckereien. Insgesamt hatte der Martinszug durch Hermges 2600 Teilnehmer. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach 50 Kinder mit Laternen in Buchholz, über 2000 in Hermges – die ersten Martinszüge des Jahres zogen am Wochenende durch die Stadt.

Rund um den Martinstag am 11. November finden jedes Jahr Umzüge zu Ehren des Heiligen Martin statt. Tausende von Kindern in der Stadt, teilweise begleitet von Eltern oder Großeltern, ziehen dann mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen und singen Martinslieder. Zwei Martinsumzüge, und zwar den kleinen in Buchholz und den großen Schaffrath-Umzug, haben wir stellvertretend für die etwa 140 Umzüge besucht, bei denen die Geschichte vom römischen Soldaten und dem Armen Mann erzählt wird.

Martinszug in Buchholz Der Heilige Martin scheint für die Buchholzer einen guten Einfluss auf den Wetterzuständigen zu haben, denn pünktlich zum Zug durch das Dorf im Südwesten der Stadt war Schluss mit dem nervigen Landregen. So konnte am Samstagabend der erste Martinszug der Stadt trocken ziehen. Veranstaltet wird der Umzug vom Dorf- und Heimatverein, der zunächst zum Treffen am Plätzchencafé Esser an der Laurentiusstraße eingeladen hatte. In Begleitung der Musikkapelle „Die Musikkameraden“ stieß St. Martin pünktlich hinzu. Hier hat Buchholz eine Besonderheit, denn der Heilige Mann wird von Andrea aus Korschenbroich dargestellt, die zum Dorfumzug ihr Pferd „Prince“ mitbringt. Der Zug durch das 600-Seelen-Dorf ist recht überschaulich. Etwa fünfzig Kinder waren dabei. Vorsitzender Manfred Kiggen: „Da auch unsere älteren Buchholzer ab 75 Jahre eine Martinstüte bekommen, haben wir zirka 70 Tüten auszugeben.“

Info Zur Geschichte von St. Martin St. Martin hieß eigentlich Martin von Tours und wurde 316 oder 317 in Savaria geboren, das damals zum römischen Reich gehörte, heute zu Ungarn. Sein Vater war römischer Offizier, und so musste Martin gegen seinen Willen zum Militär. Bereits mit 15 Jahren wurde er als Leibwache bei Kaiser Konstantin eingestellt. Der Legende nach traf Martin mit 17 Jahren auf den Armen Mann. Die heutige Form des Martinszuges entstand um die Wende zum 20. Jahrhundert.

Nach dem Erzählen der Martinsgeschichte und der Mantelteilung vor dem Martinsfeuer auf dem Bolzplatz kam es in der ehemaligen Kneipe „Zur Waldesruh“ noch zum gemütlichen „Dorftreff“.

In Buchholz heißt St. Martin eigentlich Andrea und ihr Pferd „Prince“. Organisiert wird der Martinszug vom Dorf- und Heimatverein. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr), Rei/Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Martinszug von Schaffrath Um einiges größer als der Zug in Buchholz ist der Martinszug, den das Möbelhaus Schaffrath bereits zum vierten Mal organisierte. Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start war gestern am späten Nachmittag der Parkplatz vor dem Möbelhaus gut gefüllt. Die Zeit bis zum Start überbrückte der Kinderchor St. Laurentius Odenkirchen, verstärkt durch Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Grundschule unter der Leitung von Stephanie Borkenfeld-Müllers.

Der Heilige Martin wurde in Hermges von Bürgermeister Michael Schroeren gespielt, der Bettler vom MKV-Ehrenvorsitzenden Bernd Gothe. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Die rund 2600 Kinder und Begleitpersonen trafen sich auf Einladung des Möbelhauses Schaffrath in der Mitte der Gesamtstadt, um den Heiligen Martin auf seinem Weg zum Armen Mann zu begleiten; unterstützt von sechs Musikkapellen und von den singenden Kindern mit ihren leuchtenden und teilweise selbstgebastelten Fackeln.

Wie im vergangenen Jahr führte der Zugweg am Sonntagabend über die Brandenberger Straße zur Richard-Wagner-Straße vorbei an der Pfarrkirche St. Josef und wieder zurück auf den Schaffrath-Parkplatz zur Mantelteilung. Hier stellte Bernd Gothe wieder den frierenden Bettler dar, der dankend von St. Martin, in Person von Bürgermeister Michael Schroeren, die Hälfte des warmen Mantels entgegennahm.