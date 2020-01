Nachruf auf Alfred Bohnen : Der Gestalter der Stadt und der CDU

Hatte die Politik in Mönchengladbach maßgeblich bestimmt: Alfred Bohnen. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach Der frühere Fraktionschef Alfred Bohnen ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die einen bewunderten ihn als Macher, die anderen diffamierten ihn als Strippenzieher.

Kaum ein Politiker in Mönchengladbach war so umstritten wie Alfred Bohnen. Die einen bewunderten ihn als Macher, die anderen diffamierten ihn als Strippenzieher. Er war beides. Am Sonntag ist Bohnen im Alter von 85 Jahren gestorben. Gegner wie Weggefährten aus der prägenden Zeit der 1980er und 1990er Jahre zollen dem langjährigen Ratsherren aus Eicken und Fraktionschef der CDU Respekt. Die CDU trauere um „einen leidenschaftlichen Kommunalpolitiker“, betont Parteichef Günter Krings. Mit „immensem Fleiß, großer Energie und Zielstrebigkeit“ habe Bohnen „über Jahrzehnte seine Heimatstadt und unsere Partei entscheidend gestaltet“.

Kaum ein anderer Politiker dieser Stadt (von Hans-Wilhelm Pesch einmal abgesehen) hat das Zusammenwachsen von Gladbach und Rheydt so befördert wie Bohnen. Er versuchte es vielen recht zu machen und war ein Meister der Kompromisse, was half die unterschiedlichen Interessen und Wunschvorstellungen in der neuen, noch fragmentierten Stadt zu befriedigen. Was aber auch Folgen hatte, wie die Dichte an Schwimmbädern bis heute zeigt.

Wenn einer die Mönchengladbacher Politik am Ende des 20. Jahrhunderts bestimmt hat, dann der wortgewandte Bohnen, dem keiner etwas vormachen konnte, der klare Ziele verfolgte und immer bestens vorbereitet war. Selbst Verwaltungsleute waren erstaunt, was Bohnen alles wusste. Er las – in der Politik nicht immer die Regel – alle Verwaltungsunterlagen bis zur letzten Seite. Er fragte nach und redete so lange, bis auch der Letzte verstanden hatte oder sich einfach nur seiner Wortgewalt ergab.

Er suchte und fand Mehrheiten für die großen Leitlinien seiner Stadtpolitik – in der eigenen Partei, deren Fraktionssitzungen er wie ein Dompteur im Tigerkäfig geleitet haben soll, im Rat, wo er mit unterschiedlichen Partnern Politikpakete schnürte. So war der Bau des Museums Abteiberg möglich, so entstand der Versorger für Stadt und Umland (heute NEW), so schaffte er die Sanierung Eickens. Als die CDU nach einem Wahldebakel Mitte der 1980er Jahre neue Partner brauchte, brachte er die Partei zunächst mit der FDP zusammen (Heinz Feldhege löste Theodor Bolzenius als OB ab), später mit der SPD, dann mit einer Abspaltung der Sozialdemokraten, die sein Jugendfreund Winfried Esser steuerte.

Bohnen, zunächst Raumausstattermeister, später an der Baugesellschaft Jessen beteiligt, machte Eicken zum Machtzentrum der Stadt. Gemeinsam mit Reiner Brandts und seinem Nachfolger Rolf Besten war er Vordenker für das neue Mönchengladbach, für eine soziale Stadt, die den Niedergang der Textilindustrie zu meistern hatte und neue, nicht nur wirtschaftliche Perspektiven brauchte. So war Bohnen der Mann der großen Themen. Und trotzdem hatte er nie den Bezug zum Bürger verloren, nahm er sich auch der vermeintlich kleinen Sorgen (um überfüllte Mülleimer oder Schlaglöcher) an, was ihm bis zuletzt höchste Wahlzustimmung brachte.