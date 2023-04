Lebensmittelangebot in Mönchengladbach Wo es Gemüse und Obst rund um die Uhr gibt

Brokkoli, Lauch, Möhren, Kopfsalat, dazu allein fünf verschiedene Kartoffelsorten: Auf vielleicht sechs Quadratmetern bietet Frank Zerressen in seinem Lädchen „Der frische Frank“ an der Mürrigerstraße in Venn seit einem Jahr mehr als 30 unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten an. Sie stammen bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa die Zitrusfrüchte, aus regionalem und nachhaltigem Anbau in Brüggen-Bracht, Roermond und Venlo.