Neue grüne Oase für Bürger Ein „Tiny Forest“ für Mönchengladbach

„Der ‚Tiny Forest‘ kommt nach Hause“, sagte Harald Wedig, Garten- und Landschaftsbauer sowie Experte für den so genannten Tiny Forest, was aus dem Englischen übersetzt so viel heißt wie kleiner Wald. Am Mittwochvormittag leitete Wedig die Pflanzung von 500 Setzlingen auf einer Wiese am Hauptverwaltungsstandort der NEW an der Odenkirchener Straße in Rheydt an.