Neues Geschäft in Rheindahlen Der erste Barfußschuhladen in Mönchengladbach

Zum ersten Mal in meinem Leben schnüre ich einen Barfußschuh. Er ist leicht wie ein Laufschuh, aber er lässt dem Fuß seitlich mehr Platz als gewohnt. Fühlt sich gut an: Der Fuß wird nicht eingeengt, nicht geführt wie bei normalen Straßenschuhen, sondern kann sich in alle Himmelsrichtungen ausrichten. Das ermöglicht das weiche, bewegliche Material und vor allem die äußerst biegsame Sohle. In meinem Fall ist sie bodenseitig mit einem Feld aus Noppen bestückt. Der Leisten des Schuhs weist eine ovale, vorn gerundete Form auf, das seit Jahrhunderten bei uns vorherrschende Basismuster mit zulaufender Spitze ist bei dieser Schuhbauweise tabu. Aus guten Gründen.