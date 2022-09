Haushalt der Stadt Mönchengladbach : Der Corona-Schuldenberg der Stadt schrumpft deutlich

Kämmerer Michael Heck ist zuständig für die Finanzen der Stadt. Foto: Isabella Raupold (ikr)

Mönchengladbach Noch vor zwei Jahren waren die Finanz-Sorgen angesichts der Pandemie groß. Jetzt entwickelt sich der Gladbacher Schuldenstand an der Stelle viel besser als befürchtet. Dafür gibt es aber neue Probleme, sagt der Kämmerer: „Wir werden uns wieder verschulden müssen.“

Die finanziellen Risiken für eine Stadt sind angesichts der Energie-Krise groß. Zumindest was die Belastungen aus der Corona-Pandemie angeht, kommt Mönchengladbach aber wesentlich glimpflicher davon als ursprünglich befürchtet. Kämmerer Michael Heck sprach im Finanzausschuss von einer „sehr positiven Entwicklung. Corona wirkt längst nicht mehr so negativ, wie wir es prognostiziert hatten.“ Demnach wird das Corona-Minus für 2022 nur 47,5 Millionen Euro (nach derzeitiger Rechnung) betragen und nicht wie befürchtet 114 Millionen Euro. Nicht nur die Gewerbesteuerentwicklung, auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sei wohl deutlich besser als eingeplant.

Das wirkt sich jetzt aber noch nicht groß auf den städtischen Haushalt aus. Die Verbesserungen bei der Gewerbesteuer sorgen lediglich dafür, dass die Stadt weniger Miese auf Corona schieben kann. Das Land hatte den Kommunen nämlich eine Art Bilanz-Trick erlaubt, wonach alle Corona-Verschlechterungen bis 2025 aus dem Haushalt herausgerechnet werden können, damit die Stadt am Laufen gehalten werden kann. Dazu hatte das Rathaus einen Corona-Schuldenberg zum Jahresbeginn 2025 in Höhe von 424 Millionen Euro eingeplant, der dann entweder sofort auf einen Schlag aus dem Eigenkapital ausgebucht werden muss, was bedeutet, das sich das städtische Vermögen drastisch reduziert. Oder aber die Stadt muss den Betrag über 50 Jahre aus dem Haushalt abstottern. Deshalb hilft das deutliche Steuer-Plus der Stadt nun sehr, dass dieser Schuldenberg nicht so groß wird: „Wir gehen jetzt von einem Betrag in Höhe von 254 Millionen Euro aus bis Ende 2024“, sagte Kämmerer Michael Heck im Finanzausschuss. „Das wäre eine sehr positive Entwicklung.“

Dennoch hatte Heck auch schlechte Nachrichten zu verkünden: Mit der Zinsentwicklung ist es vorbei, dass die Stadt Geld damit verdient, Kredite aufzunehmen. Auch bei den Kassenkrediten (quasi das überzogene Girokonto) ist die Zeit des Negativ-Zinses vorbei. Aktuell verzeichnet die Stadt 457 Millionen Euro an laufenden Kassenkrediten, davon seien aber rund 200 Millionen Euro noch zinsgesichert bis weit ins kommende Jahr hinein. „Wir werden deshalb jetzt nicht mit Haushaltsmaßnahmen auf die nächsten Zinsschritte reagieren müssen. Aber die Entschuldungszeit ist vorbei. Wir werden uns wieder mehr verschulden müssen.“ Die Schuldenuhr der Stadt zeigte am gestrigen Montagnachmittag insgesamt rund 830 Millionen Euro Miese an, bei 2,99 Euro Wachstum pro Sekunde.