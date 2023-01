Code-Club Mönchengladbach Die viel gelobte Computer-AG ist jetzt ein Verein

Es fing an mit einer Computer-AG am Gymnasium am Geroweiher. Das war im Jahr 2008. Aus der AG wurde der Code-Club, und dem eilte bald der Ruf als Vorbild für Schulen in ganz NRW voraus. 120 aktive Schüler lernen jeden Freitag freiwillig neben ihrem Schulalltag, Programme zu schreiben und Webseiten zu coden. Software Development, Web Engineering, Web Design und Creative Arts – das Angebot umfasst eine Online-Plattform, mit der Schüler auch von zu Hause aus jederzeit Hilfe erhalten und sich gegenseitig unterstützen konnten. In regelmäßigen Feriencamps wurde das Erlernte vertieft.