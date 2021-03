Kostenpflichtiger Inhalt: Schwerpunkt Mobil mit Bus und Bahn : Der Busverkehr und seine Baustellen

2020 verzeichnete die NEW in Mönchengladbach (hier die Haltestelle Bismarckstraße) rund zehn Millionen weniger Fahrgäste als im Jahr davor. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Fahrgäste deutlich eingebrochen – was aber nicht nur an Corona lag. W-Lan in Bussen, barrierefreie Bushaltestellen, Elektrobusse und ein neuer Busbahnhof – was sich alles ändern soll.