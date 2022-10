Kolumne Denkanstoß : Der Bumerang der Maßlosigkeit

„Tante-Emma-Läden“ wie diesen hat unser Kolumnist in seiner Kindheit oft besucht. Foto: Olaf Nöller

Mönchengladbach Die Eltern unseres Autors konnten sich nicht viel leisten, er selber wuchs in Zeiten des Wirtschaftswunders auf. Und die junge Generation heute? Wie lebt sie, und womit hat sie zu kämpfen?

Dieser Denkanstoß erscheint kurz nach meinem Geburtstag. Baujahr 1958, das bedeutet: Ich stamme noch weit aus dem letzten Jahrhundert! Geht‘s Ihnen auch so, oder stammen Sie wie die Anfang 20-Jährigen schon aus dem 21. Jahrhundert? Mir tun die jungen Leute, aber auch Kinder, die jetzt aufwachsen, leid. Ist es nicht ein Dasein im permanenten Krisenmodus? Vom elterlichen Zuspruch „Ihr werdet es mal besser haben als wir!“ ist heute wenig zu spüren. Dafür jagt eine Schreckensmeldung die andere. Überall weltbedrohliche Gefahren und Menschheitsprobleme. Umso erfreulicher, dass es heute „dennoch“ viele junge Menschen gibt, die sich leidenschaftlich für die Zukunft dieser Welt engagieren.

Aber das Grundgefühl war zu meiner/unserer Zeit doch ein anderes, nicht wahr? Irgendwie ging‘s doch immer bergauf, und das Schreckliche und Bedrückende der Kriegs- und Nachkriegszeit, von dem Eltern und Großeltern manchmal sprachen, lag gefühlt schon lange hinter uns. Wir, die Generation der „Babyboomer“; wir, die „Kinder des Wirtschaftswunders“, lernten dafür vor allem auf eigene Bedürfnisse zu achten, bzw. sie selbst zu entwickeln, um sie dann hauptsächlich durch Konsum zu erfüllen. „Ich kaufe, also bin ich!“ Dieses Grundcredo unserer heutigen Gesellschaft wurde damals entwickelt.

Als bekennender „Oldie“ möchte ich ein paar Kindheitserinnerungen aufrufen. Gut erinnere ich die 1960er Jahre, in denen ich eingeschult wurde. Von der atomaren Bedrohung in Kuba-Krise und der Ermordung des Hoffnungsträgers J.F. Kennedy bekam ich noch wenig mit. Ich spürte aber, dass meine Eltern zutiefst beunruhigt waren. Und sie hatten auch andere Sorgen. Mein Vater war zu der Zeit kleiner Angestellter in der Textilindustrie und mit drei Kindern und einer Ehefrau, die sich hauptsächlich um den Nachwuchs kümmerte, war das finanzielle Budget meiner Eltern schmal. „Das können wir uns nicht leisten“ oder „Darauf müssen wir erst noch sparen“ bekamen wir Kinder oft zu hören.

Mein Vater als gelernter Schneider nähte selbst unsere Kleidung. Die konnte sich sehen lassen. Dennoch, wir empfanden sie bald als „unschick“ und wollten dafür Klamotten von der Stange. Trotz Sparsamkeit, es fehlte uns an nichts – vor allem nicht an Zuwendung und Begleitung. Meine Mutter kochte Obst ein und kontrollierte nebenbei Hausaufgaben. Ende der 1960er Jahre änderte sich vieles. Wir bekamen einen Fernseher und ein Auto. Mutter besuchte weniger die Tante-Emma-Läden, wie zum Beispiel das Milchgeschäft in der Nachbarschaft. Stattdessen gab‘s einen wöchentlichen Großeinkauf im „Supermagazin“. Ich erinnere, dass meine Oma damals begann, leere Joghurtbecker aus Plastik zu spülen und zu horten. Als ich sie spöttisch fragte, was das solle, entgegnete sie: „Die sind doch viel zu schade, um sie wegzuwerfen!“

Heute staune ich darüber. Diese einfache Frau hatte noch ein Empfinden dafür, dass nicht allein der Inhalt des Joghurtbechers wertvoll ist, sondern auch die Verpackung. In der stecken nämlich die kostbaren Rohstoffe und viel Energie. Zuvor, das weiß ich auch noch, gab‘s den Joghurt in Mehrwegflaschen. Was ich miterlebte, waren die Anfänge jenes Verpackungswahns, der heute weltumgreifende Probleme mit sich bringt. Mikroplastik ist mittlerweile überall auf dem Planeten zu finden – nicht zuletzt in unserer Nahrung. Und so ist es auf vielen Gebieten. Der „Bumerang“ eines auf Maßlosigkeit und Verschwendung basierenden Lebensstils bedroht heute Gesundheit und Leben.

Mein Plädoyer: Unterstützen wir „Älteren“ die „Jungen“, die entschlossen sind, etwas gegen die Umwelt- und Klimakrise zu unternehmen! Berichten wir dabei von eigenen Erfahrungen und sparen wir auch nicht mit Selbstkritik. Üben wir uns im „alternativen Lebensstil“ und versuchen wir, mit den nachfolgenden Generationen Wertigkeiten neu zu erkennen. Weniger ist oft mehr. Haltbare bzw. gesunde Produkte anstatt billiger Masse.

Meine Mutter, ein typisches Kriegskind, sagte öfter: „Wer einmal Hunger hatte, kann keine Lebensmittel wegwerfen.“ Sie litt darunter, wenn Essen verdarb. Auch für diese Sensibilisierung bin ich dankbar. Darum sind gerade jetzt die Generationen mehr denn je aufeinander angewiesen. Nur alle gemeinsam finden wir Wege aus den Krisen unserer Zeit!