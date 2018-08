Mönchengladbach: Der Bombenangriff am 31. August 1943

Mönchengladbach In der Nacht auf den 31. August 1943 wurde Mönchengladbach von britischen Bombern schwer zerstört. Wir zeigen Fotos der zerstörten Stadt und wie es an diesen Stellen heute aussieht.

Mitten in der Nacht war es in der Stadt so hell wie am Tag. Eine Schneise von Gladbach über Rheydt bis nach Odenkirchen stand in Flammen. In der kommenden Nacht vor 75 Jahren flogen britische Bomber von Südengland kommend den bis dahin schwersten Angriff auf das heutige Mönchengladbach. 413 Menschen starben. Tausende weitere wurden schwer verletzt. Der Schein der brennenden Stadt war noch in 200 Kilometern Entfernung zu sehen.