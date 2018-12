Mönchengladbach : Herr Nikolaus backt fürs Weihnachtsfest

Den Frankfurter Kranz hat Erich Nikolaus schon in der Nacht gebacken. Jetzt kommen die Cremetupfen drauf. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Nur weil er blind ist, müsse er nicht mit dem Backen aufhören, sagt Erich Nikolaus. Seit Oktober steht er in seiner Küche und zaubert schmackhafte Kekse fürs Fest. Für unsere Redaktion backte er sogar einen Frankfurter Kranz.

Ganz vorsichtig setzt er die Tülle an. Seine linke Hand tastet sich an der Schablone entlang, dann darf die Buttercreme-Masse auf dem Frankfurter Kranz Platz nehmen. Von der Amarenakirsche schneidet er mit einem Küchenmesser ein Stückchen ab und platziert dieses auf den Tupfen. Passt. Erich Nikolaus arbeitet sich auf dem Kuchen weiter vor. Es dauert ein bisschen, weil immer mal wieder ein Cremehäubchen verrutscht oder ein Kirschstückchen herunterfällt. „Nur Geduld, man muss sich zu helfen wissen“, sagt er. Erich Nikolaus ist blind. Das hält ihn nicht davon ab, Kuchen, Brote, und Kekse zu backen. Bereits im Oktober hat er mit der Produktion fürs Fest begonnen. 31 Sorten Plätzchen hat er im Repertoire. Kiloweise lagern sie in Keksdosen. „Gestern wurden zehn Kilo Kekse abgeholt“, sagt der gelernte Bäcker.

Denn Herr Nikolaus backt nicht für sich, er backt für große Feiern, für Familienfeste, für Freunde. „Ich nehme dafür immer nur so viel Geld, dass die Materialkosten abgedeckt sind.“ Gern steht er nachts in seiner modernen Küche. „Tagsüber habe ich zu viel zu tun, also backe ich nachts. Licht brauche ich ja ohnehin nicht.“ Ein Mal im Jahr backt er mit Kindern. „Das ist total unkompliziert, die machen einfach“, sagt er. „Erwachsene sind viel vorsichtiger.“ Regelmäßig lädt er auch zu Zwiebelkuchen (selbst gebacken natürlich) und Federweißen in seine Wohnung ein.

Mit den Händen knetet er den Teig. Die Butter muss gut untergemengt werden, damit die Spekulatius gelingen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Seit dem 5. November 2006 ist Erich Nikolaus, der 1961 in Hinsbeck geboren wurde, blind. „Ich hatte Glaukom-Anfälle, da ging das ganz schnell“, sagt er. Bei diesen Attacken kommt es schlagartig zu einer enormen Erhöhung des Augeninnendrucks. Im Gegensatz zu sonstigen Formen des Grünen Stars tritt die Erkrankung plötzlich ein. Zudem hatte er sich bei einem Krankenhausaufenthalt nach einem Schlaganfall mit Keimen infiziert. In der Folge wurde sein rechtes Bein amputiert. „Das Bein zu verlieren war für mich viel schlimmer als die Erblindung“, sagt Erich Nikolaus. Und er behauptet: „Als Blinder kann man selbstständig alles machen, da gibt es keine Einschränkungen.“

Er sagt das nicht nur, er macht es. In seinem Flur stehen Rollerblades, an der Garderobe hängt sein Helm. Er geht mit seinen Schlittschuhen aufs Eis und kraxelt im Klettergarten herum. Er besucht diverse Theater, geht in Museen, macht dort selbst Führungen für Blinde, er ist in Konzerten anzutreffen. Gelegentlich wird er begleitet, aber die meisten Unternehmungen macht Erich Nikolaus alleine. „Ich fahre auch mit dem Zug nach Gelsenkirchen, wenn es da etwas Spannendes im Theater gibt.“

Vorsichtig werden die Amarenakirschen auf die Tupfen gesetzt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Eine seiner größten Leidenschaften ist und bleibt das Backen. 200 Backformen verwahrt er in Pappkartons in seinem Kleiderschrank auf. „Wenn ich eine spezielle Form suche, ist die tatsächlich immer im allerletzten Karton“, sagt er. „Und wenn ich mit dem letzten anfange, ist sie natürlich im ersten.“ Aus den Kartons kramt er unterschiedlichste Backformen hervor: runde und eckige, Lämmer und Hasen, „ach da sind ja auch die Särge“, sagt er. Die nimmt er für die Halloween-Kuchen. Die Wandschränke im Flur sind voll mit großen Tüten. Mehl und Zucker stapeln sich da, alle möglichen Zutaten, die Erich Nikolaus für seine süßen Kreationen braucht. Ein einziges Hilfsmittel leistet er sich: die sprechende Waage.

Und die kommt zum Einsatz, als es an den Spekulatius-Teig geht. „Hallo, guten Tag“, sagt Erich Nikolaus. „Können wir anfangen?“, fragt er die Waage. Und die antwortet recht freundlich: „Ich bin bereit.“ Nach und nach wird Mehl eingefüllt. Immer, wenn Herr Nikolaus die Zufuhr stoppt, nennt die Waage das Gewicht, das sie inzwischen trägt. „Meine Waage und ich, wir sind ein tolles Team“, sagt Erich Nikolaus. Er schüttet weiter Mehl ein. „1023 Gramm“, sagt die Waage. „Das ist zu viel“, sagt Herr Nikolaus und entnimmt so lange von dem weißen Pulver, bis ihm angesagt wird, das die Schüssel nun 960 Gramm enthält. „So ist es richtig!“

Er fügt vier Gramm Hirschholzsalz hinzu, Farinzucker und diverse andere Zutaten. Muskatnuss wird frisch hinein gerieben. „Muskat gehört unbedingt in die Spekulatius.“ Und Butter natürlich. Damit geizt Herr Nikolaus nicht. „Es gibt nur gute Butter, schlechte Butter gibt’s nicht, das ist Margarine.“ Erich Nikolaus packt die Waage weg. „Du hast jetzt Feierabend“, sagt er. „Auf Wiedersehen“, sagt die Waage. Und Erich Nikolaus sagt „Tschö!“ So freundlich geht man im Hause Nikolaus miteinander um. Erich Nikolaus knetet den Teig. „Das mache ich immer mit den Händen.“ Den Teig füllt er portionsweise in Silikonformen. Die wandern in den Ofen.