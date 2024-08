Kunstszene in Mönchengladbach Der Blaue Rheydter ist nun eingetragener Verein

Wollte die Künstlergemeinschaft ursprünglich den Stadtteil Rheydt mehr in den Fokus der Mönchengladbacher Kunstszene rücken, hat sich der Radius der Aktivitäten – auch durch international tätige Mitglieder – mittlerweile weltweit ausgeweitet. So kam ein Mitglied gerade aus Neuseeland zurück, wo es eine großformatige Kunstinstallation in der Kathedrale von Auckland zur Umweltproblematik präsentieren konnte. Andere Mitglieder sind jedes Jahr gefragte Teilnehmer, nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten oder in den arabischen Emiraten, bei Street-Art-Festivals. Seit der Verein beim Amtsgericht eingetragen ist, sind drei professionelle Künstlerinnen und Künstler aus Syrien, der Ukraine und Deutschland dem Verein beigetreten. Zurzeit sind 14 Mitglieder aktiv. Die jährlichen Veranstaltungen, der Rheydter Kunstfrühling und die Rheydter Kunsttage im Herbst (in diesem Jahr vom 6. bis 8. September), werden mittlerweile in Kooperation mit dem Kunstsignal e.V. im Bahnhof Geneicken durchgeführt.