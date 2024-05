Mönchengladbach historisch Der Bismarckplatz im Wandel der Zeit

In vielen deutschen Städten gibt es einen Platz, der den Namen des früheren Reichskanzlers trägt. In Mönchengladbach ist dies einer der zentralsten Treffpunkte, er liegt in direkter Nähe zum heutigen Bahnhof und ist somit ein Punkt, den man als Fußgänger und als Auto- oder Fahrradfahrer immer wieder passiert, ihn kreuzt oder überquert. Hier halten zig Buslinien, Menschen warten, steigen aus und ein. Hier haben mehrere Geldinstitute ihren Sitz.