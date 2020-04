Gastronomen und ihr Rezept : Der beste Burger aus dem Rosenmeer

Mönchengladbach In der Corona-Krise sind alle Restaurants geschlossen. Viele Gastronomen haben sich Alternativen überlegt, um trotzdem einen Weg zu ihren Kunden zu finden. Einige verraten unseren Lesers ein Rezept, das Seelennahrung für diese Zeit ist. Heute: das Restaurant Rosenmeer.

Wer in diesen Tagen Heißhunger auf einen zünftigen Burger verspürt, der wird im Rosenmeer fündig: „Der Burger ist das meistgewählte gewählte Gericht bei uns. Er ist der Gewinner eines Burger-Battles, den wir vor einiger Zeit veranstaltet haben“, sagt Sven Kopp vom Rosenmeer. Bei diesem Wettkampf durfte jeder Gast sein persönliches Burger-Rezept einreichen, nach dem das Rosenmeer dann das Fleischbrötchen zubereitete. Jede Woche wurden zwei Burger-Rezepte verwendet und zur Abstimmung angeboten, der Gewinner zog in die nächste Runde. Unter knapp 20 Vorschlägen ging schließlich das nachfolgende Rezept als Gewinner hervor. Das Restaurant Rosenmeer hat wie alle Gaststätten in der Stadt geschlossen, weitergekocht wird trotzdem. Der Rosenmeer-Burger kann wie andere Gerichte auch vorbestellt und vor Ort abgeholt werden.

Das an das Restaurant angrenzende Hotel ist – den Auflagen entsprechend für nicht touristische Zwecke – weiterhin geöffnet. Auswärtige Verwandte, die ihre Familie in Mönchengladbach besuchen, Handwerker, die hier zu tun haben, Menschen, die in Not geraten sind, finden im Rosenmeer in diesen Wochen Unterkunft. „Auch die Bewohner der Parkstraße sind nach dem Feuerbrand bei uns eingezogen, genauso wie eine Familie, die nach dem Einsturz des Hauses an der Viersener Straße ihr Zuhause verloren hat“, sagt Kopp.